Weekend rovinato: dove arrivano le piogge

Quello che ci attende sarà un fine settimana in cui faremo i conti con le prime vere temperature autunnali. In alcune regioni non mancheranno i temporali e i rischi di nubifragi. Pronti a tenere in mano gli ombrelli e a mettere da parte le maniche corte. Il primo weekend di ottobre ci farà entrare decisamente nell’ottica di un cambiamento. L’estate è ormai un ricordo, anche se le belle giornate prevalse un po’ ovunque, ci hanno fatto dimenticare di essere sempre più dentro l’ottica dell’arrivo della fredda stagione. La fase del cambiamento sta entrando nel vivo e, piano piano potremo averne prova tangibile tra calo di temperature e presenza delle piogge. Le condizioni meteo tenderanno decisamente a peggiorare protraendosi anche nel corso della prossima settimana. Nei prossimi giorni infatti è prevista la presenza di un’ondata di aria fredda proveniente dal Nord Atlantico. Tutto questo, se confermato nelle prossime ore, porterebbe ad un brusco calo termico (specialmente al centro-nord), a forti piogge, compresi alluvioni. Nel frattempo, andiamo a vedere cosa ci aspetta per sabato e domenica prossimi.

Le previsioni per sabato 2 ottobre

La situazione per sabato prossimo si prospetta all’inizio tendenzialmente stazionaria con cielo soleggiato su gran parte dello Stivale e temperature pressoché stazionarie. Nella seconda parte della giornata arriveranno le prime nuvole minacciose che porteranno piogge sulle Alpi occidentali, nelle zone interne del Centro e sulla Sicilia. Occhio dunque a come programmare la giornata in queste zone.

Le previsioni per domenica 3 ottobre

Domenica sono previsti nuovi cambiamenti da Nord a Sud. La situazione dovrebbe improvvisamente peggiorare in Liguria, Piemonte, Lombardia e nei settori tirrenici con l'arrivo delle piogge. Di pari passo si assisterà ad un mutamento delle temperature, con un notevole calo termico. Condizione del tutto opposta invece, come spesso accade, al Centro-Sud, dove ritornerà il sole. Sulle due isole maggiori, si attendono anche i venti di scirocco che inevitabilmente porteranno a delle temperature più che gradevoli.

Quando arriverà la svolta decisiva?

Se il weekend si presenta instabile con scorci di sole e presenza di piogge qua e là, la situazione dovrebbe definitivamente cambiare nella settimana entrante. Secondo gli esperti, tra lunedì 4 e martedì 5 ottobre, è previsto l'arrivo di un forte ciclone nel Mediterraneo accompagnato da correnti fredde. Queste ultime colpiranno prima la Penisola Iberica e la Francia e poi l’Italia. Il vortice di bassa pressione porterà a forti e abbondanti precipitazioni dal Nord al Sud con il rischio di nubifragi. Le previsioni, come sempre, sono in continuo aggiornamento e, se dovessero venire confermate, segnerebbero il cambio decisivo.