Un gazebo? Fino a mille euro al giorno: il prezzo choc in spiaggia

Ferragosto in Salento può avere una cifra non abbordabile ai più. Alcuni lidi di alta fascia come ad esempio "Le Cinque vele", a Pescoluse (Lecce), chiedono mille euro. Bisogna prenotarsi online e pagare con carta di credito.

Secondo molti, su Tripadvisor, nonostante all'apparenza possa sembra un prezzo decisamente eccessivo per una giornata al mare, si tratta di una spesa più che giusta. A spiegare il costo è il titolare del lido Alessandro Stivala: " Non c’è solo il bene materiale, la suite sulla battigia, l’ombrellone, il lettino, il rinfresco, ma l’esperienza nel suo insieme, il coinvolgimento del cliente in tutto ciò che dà forma e sostanza alla nostra cultura, perciò il prezzo può sembrare caro solo a chi nel nostro lido non ci è mai venuto ". Inoltre, mille euro è la quota per un gazebo in "Area Exclusive". Stando a quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, questa comprende: salottino, due lettini "king size extra comfort", teli mare in comodato gratuito, acqua al mattino, aperitivo con frutta e bollicine. Si può arrivare fino a 1.099 però se si prenota il pacchetto pranzo con food box e includendo l'opzione "paracadute", una sorta di assicurazione che ti permette di ricevere un rimborso del 70 per cento qualora si decidesse di cancellare la prenotazione entro 14 giorni prima. A chi si chiede se ci sia davvero gente disposta a pagare queste cifre, Stivala risponde: " Abbiamo una clientela affezionata che apprezza i nostri servizi e non bisogna dimenticare che la tendenza è quella di fare vacanze più brevi, ma spendendo anche più che in passato per servizi di qualità ".

L'opinione del Sib