Il fischio, le urla, poi la botta: così sono morte due ragazze a Riccione

Due ragazze, che non sono ancora state identificate, sono state investite e uccise da un treno Alta Velocità in transito alla stazione di Riccione, in provincia di Rimini. Il convoglio era diretto verso Milano. La tragedia è avvenuta intorno alle 7 di questa mattina, domenica 31 luglio. Secondo quanto reso noto fino a questo momento, le due giovani sarebbero state viste arrivare in stazione e cercare di attraversare i binari, barcollando. La polizia Ferroviaria e l’Autorità Giudiziaria hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica.

Il traffico ferroviario è in tilt

Il traffico ferroviario è stato per il momento sospeso tra Rimini e Cattolica, in direzione di Ancona e sono stati predisposti dei servizi autobus in sostituzione ai treni regionali tra Cattolica e Rimini. Trenitalia ha infatti comunicato che, a seguito della disgrazia verificatasi, il traffico ferroviario è sospeso tra Pesaro e Riccione, spiegando che treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono registrare maggiori tempi di percorrenza fino a 90 minuti. Intanto si registrano code alle biglietterie per chiedere informazioni o cambiare i biglietti già acquistati, molte le persone in fila vicino ai binari in attesa dell’arrivo dei treni. Sul tabellone sono indicati ritardi fino a 240 minuti per due treni AV in direzione Milano e altri con ritardi superiori ai 60 minuti. Dal piazzale della stazione partono i trasferimenti sostitutivi in bus verso Cattolica e le Marche. Vengono inoltre segnalate delle navette private per il trasferimento alla stazione di Bologna Il treno che ha investito e ucciso le due ragazze, la Freccia 9802 in transito da Pescara verso Milano, non aveva fermate alla stazione di Riccione.

Nessuna ipotesi viene esclusa

La Polfer di Bologna sta verificando i filmati ripresi dalle telecamere presenti in stazione per accertare la dinamica dell'incidente: secondo le prime informazioni, le due vittime sarebbero state viste mentre attraversavano i binari, ma la conferma potrà essere data solo dai filmati requisiti dagli investigatori. Verranno anche ascoltate le persone che erano in quel momento presenti in stazione e che possono essere testimoni attendibili. Agli accertamenti stanno collaborando carabinieri, Polfer e agenti della questura di Rimini. Sarebbe stato trovato un telefono cellulare, però danneggiato.

Sul posto anche il sindaco di Riccione, Daniela Angelini, per dare supporto e fruibilità alla zona della stazione ferroviaria. Il primo cittadino ha così commentato la tragedia: “È stato un brutto risveglio, sia come prima cittadina che come mamma. È una tragedia. Sono in corso indagini, l'identità dei due corpi non è ancora stata accertata. Sono nei panni di quei genitori che sono in ansia poiché le figlie non sono ancora rientrate. Siamo sgomenti". Per ora non viene esclusa nessuna ipotesi, da un attraversamento imprudente, a un litigio tra le due ragazze finito sui binari, a un tentato suicidio di una delle due con l'amica che tenta di fermarla ed entrambe che finiscono travolte dal treno in corsa. L'ipotesi che sembra meno accreditata è quella di uno scivolamento accidentale.

Il testimone: "La bellissima ragazza non era in sé"

"Stavo caricando il distributore delle bibite, erano circa le 6.30/6.40 quando mi si è avvicinata una bellissima ragazza vestita di nero che mi chiede qualcosa ma ho subito capito che non era in sé" , ha detto all'AGI Pietro, gestore del bar della stazione di Riccione, in merito all'investimento mortale. L’uomo ha poi continuato: “Mi ha detto che non aveva soldi e che le avevano rubato il telefonino. Successivamente si è allontanata di due metri e si è incontrata con una sua amica vestita di verde e con gli stivali in mano quando all'improvviso si sono dirette al binario 2 dove era fermo il treno per Ancona. Quando ho capito cosa volessero fare ho urlato, tutti dietro di me hanno urlato, poi ho sentito il fischio fortissimo del treno e una botta tremenda. Poi non ho capito più nulla, tutti urlavano".

Il questore di Rimini, Rosanna Lavezzaro, ha spiegato che si sta cercando di ricostruire ciò che è accaduto. Stanno vagliando le telecamere esterne alla stazione e quelle interne e verbalizzando le 2-3 persone che erano presenti in quel momento. Ha poi aggiunto che è ancora troppo presto per poter parlare di dinamica perché prima di dare questi elementi è giusto lavorare per identificare le due ragazze.