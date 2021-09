"Il flacone non era il suo": i legali di Morisi smontano l'accusa

Emergono nuovi sviluppi dalla vicenda che coinvolge Luca Morisi. Fonti della difesa di Luca Morisi, infatti, fanno sapere che " il flacone con del liquido (sul cui contenuto l'autorità giudiziaria sta compiendo i necessari accertamenti) non era di Luca Morisi ". Questo cambia l'intero quadro perché, dal momento che non era suo, Luca Morisi " non può averlo ceduto a terzi ". Non essendoci nessuna priorità investigativa nell'analisi, i risultati degli esami sul contenuto del flacone non si avrà prima di qualche settimana ma nel frattempo la difesa ci ha tenuto a informare che quella boccetta non era dell'ex social media manager della Lega.

L'Adnkronos, inoltre, fa sapere che uno dei due romeni fermati per un controllo il mese scorso, sarebbe indagato per cessione di stupefacenti nell'ambito del caso di Luca Morisi, già sotto indagine della Procura di Verona. Gli investigatori stanno portando avanti le indagini da settimane ma in attesa che si abbia un quadro completo della vicenda i media hanno scatenato un linciaggio inaudito contro Luca Morisi, che da diversi giorni ha preferito ritirarsi nella sua città natale, Mantova. A parte la nota di scuse rilasciata ieri, il social media manager si è chiuso nel silenzio. A parlare è il leader della Lega, Matteo Salvini, che a più riprese si è scagliato contro i giustizialisti che hanno già scritto una sentenza senza che ci sia stata la pronuncia di un giudice.