"Follia disumana". Il dolore del paese di Elena Dal Pozzo

È una comunità distrutta dal dolore quella di Tremestieri Etneo, che prima ha creduto che la piccola Elena Del Porto fosse stata rapita da tre persone incappucciate, e poi è stata raggiunta dalla tragica notizia della morte della bambina. Don Fortunato Di Noto, fondatore di Meter, associazione a tutela dei minori, ha così commentato il drammatico evento: "Attendavamo con grande speranza e trepidazione l'epilogo positivo del sospetto rapimento della piccola Elena Del Porto. Ma la triste notizia è che la piccola Elena, non era stata rapita e la madre crollata in pianto ha portato i militari nel luogo dove aveva nascosto il corpo della bambina. È una notizia sconvolgente anche se aspettiamo maggiori dettagli su una vicenda dolorosa e tragica".

Le parole del sacerdote

Il presbitero italiano, noto per la sua lotta contro la pedofilia e la tutela dell'infanzia sia in Italia che nel mondo, ha ammesso di non avere più parole, di essere paralizzato emotivamente, e di fare fatica a elaborare pensieri e ragionamenti. “I bambini soppressi e eliminati e aggiungo abusati, sono la piena e manifesta situazione non solo delle fragilità umane, ma della disumana follia di un potere oppressivo e soppressivo del mondo degli adulti che non sanno gestire la rabbia o il loro fallimento e che cancellano come un file la vita dei bambini. Un fallimento che ci interpella per offrire punti certi di riferimento di aiuto nelle conflittualità genitoriali e nelle tragedie che si consumano dentro le mura domestiche" , ha commentato il sacerdote parlando di follia disumana. Elena aveva solo cinque anni. Il suo corpo, ormai senza vita, è stato trovato in un campo incolto a Mascalucia, vicino a casa.

"Eliminati da chi dovrebbe amarli"