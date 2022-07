Fotografava bambini in spiaggia: denunciato straniero

Occhiali da sole, asciugamano in spalla, telefono cellulare fisso verso il mare e gli scorci più suggestivi del litorale sempre più affollato. Dando una prima occhiata distratta, sembrava l'identikit del tipico turista intento semplicemente a fotografare i panorami mozzafiato dell'isola. Invece, al centro della sua attenzione c'erano soprattutto i bambini presenti in spiaggia nudi o seminudi, che fotografava di nascosto anche nei momenti del cambio del costumino da bagno.

Protagonista dell'episodio che ha scioccato l'isola d'Elba è un 57enne straniero, denunciato a seguito dei controlli effettuati dalle forze dell'ordine per detenzione di materiale pedopornografico. La vicenda è avvenuta nelle scorse ore a Portoferraio, che in questo periodo dell'anno pullula di bagnanti. Alcuni di loro avevano peraltro già notato l'uomo in atteggiamenti sospetti e piuttosto ambigui nei giorni scorsi, ma poteva in linea potenziale trattarsi di un fraintendimento o di un'impressione e serviva la prova definitiva prima di procedere ad avvertire le autorità. La stessa che è arrivata proprio quando la persona in questione è stata "pizzicata" a fotografare una bambina di due anni in costume da bagno, che insieme ai familiari si stava godendo una giornata di relax (all'apparenza come tante altre) sotto l'ombrellone più vicino.

E a quel punto, tutti i dubbi sono svaniti all'istante. Ad accorgersene per primi sarebbero stati alcuni turisti che già lo avevano adocchiato in precedenza per il suo comportamento, informando poi con discrezione e senza farsi notare dal "voyeur" gli stessi familiari della piccola. E questi ultimi hanno allertato i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile che perlustrano quotidianamente le spiagge dell'isola, chiedendo un rapido intervento. I militari hanno quindi raggiunto il cittadino straniero dopo pochi minuti, prima che (resosi ormai conto di esser stato scoperto) riuscisse a fuggire, e dopo aver raccolto alcune testimonianze lo hanno portato in caserma per ulteriori accertamenti.

A far scattare la denuncia nei suoi confronti è stata la successiva perquisizione effettuata nella stanza d'albergo in cui il 57enne alloggiava: nella camera si trovava un tablet nel quale l'uomo aveva immagazzinato decine e decine di fotografie di bimbi in costume (o nudi) scattate durante la propria permanenza all'Elba. Altre immagini analoghe sono poi state rinvenute nella memoria del suo smartphone, non lasciando più alcun dubbio su quali fossero le sue reali intenzioni. E dopo esser stato denunciato, l'uomo è stato quindi riconsegnato al responsabile del gruppo di viaggio per l'immediato rimpatrio.