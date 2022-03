Fuga dal carcere come nei film: catturato all'estero latitante albanese

Si era calato con le lenzuola dalla sua cella facendo perdere le tracce dalla notte di Capodanno. Una fuga rocambolesca, quasi "da film", quella del 27enne albanese Kristjan Mehill, evaso due mesi fa dal carcere di Vercelli. Il latitante è stato intercettato all'estero a conclusione di una prolungata indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica. Con lui sono stati arrestati anche i presunti complici che, a quanto risulta, lo avrebbero aiutato ad assicurarsi la fuga.

La fuga dal carcere

Aveva architettato la fuga a tavolino, senza trascurare alcun dettaglio. Un piano (quasi) infallibile quello di Kristian Mehill che, la notte di San Silvestro, è riuscito ad evadere dal carcere di Vercelli. L'albanese, alle sbarre per reati a vario titolo, ha troncato le inferriate alla finestra della sua cella - al quarto piano del penitenziario - salvo poi calarsi con le lenzuola e raggiungere l'uscita con la complicità di altri denuti. In primis quella del suo compagno di stanza che, però, non è riuscito nella rocambolesca impresa poiché avrebbe mollato la presa del cordone finendo per cadere all'asfalto con un braccio rotto.

La cattura

Il periodo di latitanza è durato circa due mesi. L'albanese è stato catturato all'estero a conclusione di una prolungata indagine condotta dalla Polizia di Stato e il nucleo investigativo della Polizia Penitenziaria di Torino su coordinamento della locale Procura della Repubblica. Sono stati intercettati anche i presunti complici nei confronti dei quali sono state emesse tre misure di custodia cautelare in carcere.

Chi è l'evaso