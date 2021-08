No vax assaltano la sede della Bbc: "Vergogna bast...". Scontri con la polizia

Momenti di fortissima tensione questo pomeriggio a Londra, dove numerosi manifestanti che protestavano contro l'obbligo vaccinale hanno preso d'assalto il Television Center della Bbc, accusata di promuovere in maniera fin troppo evidente le misure restrittive anti-contagio e la campagna vaccinale, fornendo dunque un'informazione di parte.

L'edificio, in ogni caso, non era una delle sedi particolarmente sfruttate dall'emittente televisiva britannica, che dal 2013 si è trasferita altrove, lasciando i locali a Bbc Studioworks per la registrazione di programmi live Itv come This Morning e Loose Women ed alcuni spettacoli dal vivo. Il Bbc Worlds News viene girato nelle vicinanze, mentre la sede della Bbc si trova ora a Portland Place, nella Broadcasting House della società.

Scontri con la polizia

Secondo quanto riferito dal DailyMail, i manifestanti si sono radunati intorno alle 13 di oggi a Shepherds Bush Green. Da lì è partito il corteo verso gli studi della Bbc Studioworks, situati a White City, nord-ovest di Londra. Probabile che gli aderenti alla protesta abbiano scambiato il Television Center per il quartier generale dell'emittente televisiva a causa di alcuni manifesti pubblicitari affissi al di fuori dell'edificio.

Ad organizzare la movimentazione il gruppo anti-lockdown Official Voice che ha più volte attaccato i provvedimenti anti-Covid sul proprio profilo Twitter dichiarando di combattere per il ripristino dei diritti fondamentali e per la libertà. Nei suoi strali, Official Voice ha inoltre accusato i media di essere “ il problema ”.

Al grido di “v ergogna, vergogna ”, un nutrito gruppo di manifestanti ha raggiunto il Television Center, tentando di superare il blocco costituito dagli agenti di polizia. “ Non fornite le informazioni giuste! ”, avrebbe gridato la folla. E ancora: “ Stanno venendo per i nostri f*****i bambini! ”.

Momenti di fortissima tensione si sono dunque registrati dinanzi l'edificio, con gli agenti che hanno tentato in ogni modo di trattenere la folla. Tanti i tafferugli registrati fra i manifestanti e gli uomini delle forze dell'ordine. Solo l'intervento di altri poliziotti accorsi in aiuto dei colleghi ha permesso di riportare la calma. A quel punto alcuni manifestanti si sono diretti verso la Broadcasting House, per esprimere il loro dissenso direttamente al quartier generale della Bbc.

Sull'episodio è stata aperta un'indagine, ma al momento non ci sono arresti. Secondo quanto riportato dal DailyMail, uno dei poliziotti avrebbe riportato un lieve trauma facciale.

I commenti

A partecipare alla manifestazione anche Piers Corbyn, il fratello dell'ex leader del Partito laburista. Secondo quanto riferito da The Guardian, l'uomo sarebbe stato registrato in streaming mentre gridava: " Dobbiamo prendere in consegna questi bastardi ".

Charlene White, co-conduttrice di The Loose Women, programma in onda in quel momento all'interno dello studio preso d'assalto, ha ringraziato le forze dell'ordine. “ Non sono sicura di cosa sperassero di ottenere i manifestanti ”, ha commentato, “ ma tutto ciò che avrebbero trovato eravamo io, Jane, Nadia e Penny di Loose Women che parlavamo di menopausa ”.