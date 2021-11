Imbarazzo al G20: il gabbiano mangia la carcassa davanti ai leader

Molti lo temevano e in tanti se lo aspettavano. E così è stato. La fauna selvatica capitolina si è presa la scena, almeno per qualche minuto, durante il summit del G20 di Roma. Poco prima dell'arrivo dei leader mondiali alla Fontana di Trevi, dove avrebbero compiuto il tradizionale rito del lancio della monetina, un gabbiano si è messo a mangiare indisturbato una cornacchia morta appena catturata.

Una scena vista e rivista dai cittadini romani, ma decisamente poco gradevole per finire come sfondo a scatti e fotografie ufficiali, che avrebbero fatto il giro del mondo. Un fuori programma piuttosto singolare, che ha dato lavoro extra agli addetti alla sicurezza, che attendevano l'arrivo dei leader politici davanti a uno dei monumenti simbolo di Roma, e che invece si sono trovati a dovere scacciare l'animale in stile "Ace Ventura".

L'area tra via Nazionale, via del Tritone e via IV Novembre era stata chiusa, resa inaccessibile a mezzi e persone per garantire la massima sicurezza in vista dell'arrivo dei leader del G20. Gli addetti alla sicurezza mai si sarebbero aspettati, però, di dovere fronteggiare un "nemico" venuto dal cielo e approdato sulla Fontana di Trevi. Invece il personale della security si è visto costretto a cercare di scacciare il gabbiano, che incurante di fotografi, cameraman e forze dell'ordine posizionate ai bordi della piazza, ha proseguito il suo pasto per alcuni minuti tra versi e beccate. Il tutto mentre altri gabbiani si aggiungevano alla scena nel tentativo di pasteggiare a loro volta.

Tra le risate di chi assisteva alla scena ai bordi della piazza, due addetti hanno impugnato un idrante per cercare di spaventare gli uccelli e allontanarli dalla fontana. Un tentativo inizialmente fallito, visto che il getto dell'acqua non riusciva a raggiungere l'area dove due volatili continuavano indisturbati il loro pasto. Solo dopo qualche istante e litri di acqua utilizzati, i gabbiani si sono spostati rifugiandosi dietro le statue della fontana di Trevi, dove hanno proseguito il loro banchetto lontani da sguardi indiscreti. L'intera scena è stata immortalata con scatti e video che sono finiti sui social network e hanno offerto uno spaccato inconsueto delle giornate del G20 di Roma.