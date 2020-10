Clamorosa gaffe di Conte. "Tagga" la von der Leyen ma sono uomini semi nudi

Lo scivolone social è sempre dietro l'angolo. Se poi coinvolge da vicino il premier Giuseppe Conte allora tutto assume connotati ancora più eclatanti. È successo con l'ultimo post condiviso dal presidente del Consiglio sulla sua pagina Instagram. La foto, che lo ritrae insieme a Ursula von der Leyen in occasione di un incontro a Bruxelles, ha scatenato l'ilarità del web per l'errato tag (poi rimosso).

Giuseppe Conte ha incontrato la Presidente della Commissione europea pochi giorni fa, ma nel comunicare al popolo dei social dell'avvenuto confronto è successo il patatrac. Come spesso succede con i contenuti social chi si è occupato della pubblicazione dello scatto ha taggato la von der Leyen. Peccato che il tag non rinviasse al profilo della presidentessa, ma a una pagina di recente creazione dedicata a bellissimi uomini semi nudi. E chi avrebbe mai pensato che una pagina con il nome di Ursula von der Leyen si occupasse di bellocci? Non i social media manager di Conte a quanto pare.

Sebbene i curatori della pagina del premier abbiano prontamente rimosso il tag, modificandolo con quello corretto, la gaffe non è sfuggita a chi sui social ci lavora. A pubblicare l'imbarazzante scivolone è stato Trash Italiano, che è riuscito a immortalare l'errore prima che venisse corretto. Lo screenshot della gaffe è stato ripubblicato sul web, diventando virale in poco tempo e scatenando i commenti ironici e divertiti degli internauti. " Conte ha pubblicato un post taggando l'account sbagliato: invece di Ursula von der Leyen, ha taggato una pagina che pubblica foto di ragazzi boni (ora ha sistemato). Volo ", ha twittato Trash Italiano poche ore fa, dando il via all'ironia del web: " Strano che in quella pagina non ci sia una foto di Conte allora AHAHAH", "Sto morendo ahahahahahah", "Un lapsus freudiano? ".

E c'è anche chi ha tirato in ballo Rocco Casalino: " È Casalino che segue le pubbliche relazioni quindi tutto ok", "Ovviamente è stato Rocco Casalino. Sicuramente Instagram gli ha dato per prima questa pagina perché lui cerca sempre boni su Instagram", "Ora conosciamo l'autocorrettore del cellulare di Casalino ". Ironia della sorte, la pagina non ha ottenuto nuovi follower (come spesso succede con una tale esposizione) ma è stata definitivamente rimossa.