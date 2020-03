Galli promuove il modello Veneto: "Sì ai tamponi anche agli asintomatici"

" Sono assolutamente d'accordo. È utile per il contenimento identificare persone che altrimenti non lo sarebbero e metterle in quarantena ". Questa la posizione espressa dal professor Massimo Galli, che ha di fatto promosso il modello Veneto annunciato da Luca Zaia: il governatore della Regione ha fatto sapere che il piano è quello di andare alla ricerca di pazienti positivi al Coronavirus ma inconsapevoli di esserlo. Dunque tamponi a campione sui passanti. Nell'intervista rilasciata a La Repubblica, il responsabile di Malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano ha parlato anche della Lombardia, che dovrebbe trovare il modo di farli: " O abbiamo un problema con il denominatore, il numero totale dei positivi ".

Se si fanno i tamponi solamente a chi ha sintomi importanti, si seleziona prettamente " la parte più severa dei colpiti, e ci troviamo con una percentuale di letalità tra i ricoverati più alta della Cina, dove è stata del 10-15% ". Dunque, qualora dovesse essere perseguibile, sarebbe meglio il modello Veneto: " È simile a quello della Corea del Sud, che infatti ha avuto l' 1% di decessi ".

"L'imperativo è arginare"

L'ordinario dell'Università Statale del capoluogo lombardo, in prima linea contro l'emergenza Covid-19, ha confessato di trovarsi in una situazione " in cui l'estensione dell'epidemia è importante. Capiamo che qua e là le persone la malattia ce l'hanno e il punto adesso è arginare, arginare, arginare ". La città di Milano va protetta: questo è il messaggio che fa passare. Un contenimento che deve essere attuato attraverso una serie di misure il cui fine è " evitare il peggio in una zona di grande concentrazione di popolo come l'area metropolitana milanese. Su questo va fatto il massimo sforzo ".