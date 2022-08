Geo Barents va a Taranto: "L'Italia? Abbandona i migranti"

La nave Geo Barents, della ong Medici senza frontiere, dopo giorni di stazionamento davanti alle coste siciliane, con anche superamento del limite di confine territoriale, è stata assegnata al porto di Taranto, dove si sta dirigendo in queste ore con a bordo quasi 660 migranti. Fino a ieri sera alle 18 circa, infatti, la nave si trovava nei pressi del porto di Augusta, quando ha improvvisamente cambiato rotta per risalire la Calabria e dirigersi verso la Puglia. In queste ore sta navigando al largo delle coste della locride, come indica il sistema di tracciatura Vessel Finder e, stando al piano indicato, il suo arrivo a Taranto è previsto per la mattinata di domani.

La comunicazione del porto sicuro alla nave è stata fatta diverse ore fa, stando a quanto risulta dal tracciato della nave, che non avrebbe avuto ragione di risalire la Calabria in piena notte senza la consapevolezza di uno sbarco a Taranto. Eppure, la comunicazione di assegnazione del porto è stata data dalla ong solo questa mattina, dopo che il profilo spagnolo della stessa organizzazione non governativa, alle 9.18 di stamane, continuava a invocare un porto sicuro per la Geo Barents. La nave di Medici senza frontiere è rimasta ferma davanti alle coste italiane per quasi una settimana: tempo che avrebbe potuto impiegare per raggiungere Malta e perfino la Grecia. Invece, è ben evidente che la pretesa sia sempre e solo quella di ottenere un porto in Italia e non un porto sicuro generico, come imporrebbe il regolamento.

"Aunque no aparezca en los medios europeos, la gente sigue arriesgando su vida para escapar"



Hablamos con Juan Matías Gil, coordinador de misiones de rescate en @MSF, sobre el abandono político de la migración en Italia https://t.co/rs5hzR4ZFy — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) August 4, 2022

E nonostante l'Italia si stia facendo carico di quasi tutti i migranti del nord Africa che prendono il mare, dalla Spagna, la ong Medici senza frontiere attacca duramente il nostro Paese. Il programma radiofonico Las Mananas de Rne, in onda sulla Radio nacional spagnola, per lanciare l'intervista rilasciata al conduttore da Juan Matias Gil, coordinatore delle missioni di salvataggio di Medici senza frontiere, parla di " abbandono politico della migrazione in Italia " e confronta i 140mila profughi, reali, dell'Ucraina con i migranti che sbarcano sulle coste, dei quali solo minima parte ha diritto all'asilo e allo status di profugo. E sottolinea come, fino a giugno, siano stati 22mila i migranti. Peccato che, nel mese successivo, l'Italia sia arrivata a oltre 40 mila sbarchi.