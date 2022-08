"Solo il 15% dei migranti è profugo". I dati che smontano la narrazione del Pd

Nel 2021, in Italia ci sono state in tutto 52.987 richieste di asilo e i migranti sbarcati nel nostro Paese sono stati 67.040. Di quelle richieste d'asilo, spiega Matteo Salvini, " più della metà sono state negate ". Il leader della Lega snocciola anche i numeri, parlando di 29.790 domande che non sono state accolte, pari al 56% del totale. Questo, " nonostante la sinistra abbia reintrodotto le protezioni speciali e umanitaria per offrire scorciatoie a chi sbarca in Italia ". I numeri sui migranti che sono arrivati in Italia sono ancora più bassi, perché del totale degli sbarcati, " solo 8.107 persone hanno ricevuto lo status di rifugiati: il 15% del totale delle domande esaminate ".

Domani, Matteo Salvini arriverà a Lampedusa per toccare con mano la situazione e oggi, nonostante ci siano stati due giorni di tregua dagli arrivi, sono stati predisposti i trasferimenti di centinaia di persone che dall'hotspot dell'isola, da giorni al collasso con oltre 1550 ospiti al suo interno, verranno portati altrove. 52, in mattinata, saranno imbarcati sul traghetto Sansovino che arriverà in serata a Porto Empedocle. Venti tunisini verranno trasferiti al Cpr di Torino con un volo charter, mentre nel pomeriggio ci sarà l'imbarco di 600 migranti sulla nave Diciotti della Guardia costiera. In serata, infine, verranno trasferiti in 80 con il traghetto Cossyra che arriverà domattina a Porto Empedocle. Una corsa contro il tempo che, al netto di nuovi arrivi, dovrebbe alleggerire il peso sulla struttura, anche se permarrà un riempimento superiore alla capienza nominale di 350 persone.