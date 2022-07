"Il peggiore dal 2015". La verità di Frontex sui numeri dei migranti

Chi nega l'emergenza migranti delle ultime ore probabilmente non ha fatto bene i conti sugli sbarchi o, forse, non li ha fatti per niente. O, forse, è in mala fede. A stilare un report sugli arrivi è stato Frontex, i cui aerei, viene sottolineato, hanno rilevato circa 3mila migranti in pericolo in molteplici eventi, che hanno coinvolto piccoli gommoni e grandi pescherecci. Le motovedette e le navi militari hanno fatto la spola tra la costa e la zona Sar italiana per sbarcare nei porti i migranti recuperati dai barconi. In un solo evento, la macchina del soccorso italiano ha salvato quasi 700 migranti. Non si contano, poi, gli sbarchi autonomi su Lampedusa e gli altri che si sono verificati in Calabria e nelle altre zone della Sicilia, tanto che l'ultimo weekend, stando ai dati Frontex, è stato " uno dei più affollati dal 2015 ". Frontex, nel suo comunicato, spiega: " Abbiamo immediatamente informato tutti i centri di coordinamento dei soccorsi della zona e i passeggeri sono stati soccorsi da motovedette italiane e navi civili ".

E non è difficile crederlo, visto il tracollo di Lampedusa, che per la seconda volta in poche settimane si trova a gestire oltre 2mila migranti nel suo hotspot a fronte di un massimo di 350 posti disponibili. I trasferimenti non reggono il ritmo degli sbarchi a Lampedusa e seppure si cerchi di alleggerire l'hotspot, i nuovi arrivi continuano senza soluzione di continuità mentre quasi 1.200 i migranti a bordo di tre navi ong chiedono un porto sicuro all'Italia. Il cruscotto ufficiale del ministero dell'Interno, aggiornato a questa mattina in relazione agli sbarchi, indica che dal 1 gennaio sono arrivati nel nostro Paese 37.940 migranti a fronte dei 27.474 di un anno fa. Un aumento di oltre 10mila unità che è indicativo della situazione di disagio vissuta dalle coste meridionali del nostro Paese.