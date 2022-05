Gerard Butler nuovo testimonial di U-Power

È stato il potente re spartano Leonida in 300. È stato Mike Banning, l'angelo dei presidenti americani sotto assedio, nella trilogia Attacco al potere. È stato John Garrity, il padre coraggio di Greenland. E da oggi Gerard Butler è anche il nuovo testimonial internazionale di U-Power, leader italiano nel settore delle calzature e abbigliamento da lavoro.

E non poteva essere altrimenti. L'attore, infatti, incarna le vere anime del brand: forza, vigore e capacità di mettersi all'opera. Come afferma la stessa U-Power, " Butler annulla la distanza dei modelli impeccabili tipici del mondo fashion, calandosi nella realtà vissuta del lavoro, di uomini e donne di tutti i giorni ". Per l'azienda, inoltre, lo stesso percorso personale dell'attore scozzese può essere visto come un esempio di resilienza e determinazione, un ideale di cosa significhi " lottare per i propri sogni e obiettivi ".

" Avere Gerard Butler come testimonial non può che riempirci di orgoglio ", è il commento del presidente di U-Power Group, Franco Uzzeni. " Essere rappresentati da un volto di fama globale è una conferma dei successi che U-Power ha raggiunto in questi anni al servizio dei lavoratori. Siamo certi che la collaborazione sarà ben oltre che proficua ", ha aggiunto.

Da anni, U-Power si sta consolidando sempre più, sia in Italia sia all'estero, in particolare nei Paesi europei. Gerard Butler rappresenta dunque la figura perfetta per rafforzare ancora di più il brand. Si tratta, come spiega U-Power, di una collaborazione che andrà avanti per i prossimi tre anni. Ad affiancare Butler, Diletta Leotta.