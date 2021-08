Il gesto choc del maratoneta: cosa fa agli avversari

L'ultima giornata delle Olimpiadi di Tokyo, con la sfiancante maratona di 42 chilometri e 125 metri, ha provocato feroci polemiche a causa del gesto manifestamente anti-sportivo perpetrato dal corridore francese Morhad Amdouni, con questi che ha volontariamente " buttato a terra le bottigliette d'acqua " posizionate su un banchetto appositamente predisposto per il ristoro degli atleti impegnati in gara. A immortalare la trovata del 33enne transalpino sono stati diversi clip, subito diventati virali sul web e commentati in maniera fortemente caustica dagli internauti.

Nei video in questione si nota infatti Amdouni che, avvicinandosi al banchetto allestito al 28esimo chilometro della gara, nei pressi di Sapporo, si mette a buttare a terra tutte le bottigliette lì posizionate per i corridori, prendendo l’ultima della fila, l’unica lasciata in piedi. All’inizio si è pensato che quello di Amdouni fosse stato un gesto incredibilmente goffo, ma poi, guardando bene le immagini, si è constatato che egli, col palmo della mano aperto, aveva deliberatamente buttato a terra le bottiglie per impedire agli altri corridori di dissetarsi. Nell'istante in cui il francese perpetrava il " sabotaggio ", egli era stretto tra due maratoneti, con la temperatura della zona attestata allora intorno a quasi 30 gradi. Fortunatamente per gli altri atleti in gara, la trovata del 33enne transalpino non ha impedito loro di idratarsi, dato che un altro banchetto con le bottigliette d'acqua era stato predisposto poco oltre il punto in cui il maratoneta incriminato aveva attuato il suo piano anti-sportivo.

Thoughts on Amdouni knocking over an entire row of water before taking the last one? pic.twitter.com/qrPaSzxLBW — Ben St Lawrence (@bennysaint) August 8, 2021

Quest'ultimo non è però servito ad Amdouni ad avvicinarsi al podio della maratona, dato che ha concluso la gara al 17esimo posto; la corsa in questione è stata vinta dal keniano Eliud Kipchoge, che ha concluso il tragitto in 2 ore, 8 minuti e 38 secondi, ossia con 80 secondi di vantaggio rispetto al secondo classificato, il corridore dei Paesi Bassi Abdi Nageeye.