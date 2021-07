Gettano la spugna: sospese le ricerche di Saman

Dopo 67 giorni, i carabinieri di Reggio Emilia hanno deciso di sospendere le ricerche di Saman Abbas, la 18enne di nazionalità pakistana, residente a Novellara, di cui sono perse le tracce dallo scorso aprile. Intanto, proseguono le indagini sul fronte investigativo: la Procura è alla ricerca di elementi utili alla ricostruzione del presunto caso di omicidio premeditato e occultamento di cadavere.

Sospese le ricerche di Saman

Per settimane i militari dell'Arma, coadiuvati da pool di esperti e unità cinofile, hanno battuto palmo a palmo le campagne di Novellara, piccola cittadina del Reggiano dove la ragazza viveva insieme alla sua famiglia. Ma nonostante il lavoro proficuo degli investigatori, non è stata rilevata traccia alcune del cadavere né nei terreni adiacenti all'abitazione degli Abbas né altrove. Per questo motivo, i carabinieri di Reggio Emilia hanno deciso di sospendere le attività

Nei 67 giorni di ricerche sono stati impiegati complessivamente 500 carabinieri, unità cinofile, eliportuale e la componente forestale dell'Arma, vigili del fuoco con natanti, polizia provinciale, unità cinofile, specializzate nella ricerche di cadaveri della polizia tedesca e di un'associazione di volontari svizzera. Sono stati utilizzati strumentazioni specifiche, come i geoscanner, elettromagnetometri e droni. Le ricerche sono state condotte anche attraverso l'analisi delle informazioni satellitari e delle telecamere presenti nella zona.

Le novità sul fronte investigativo

Proseguono invece le indagini della Procura. In base a quanto riferito dai militari, le attività investigative sia per trovare elementi utili al rinvenimento del corpo della giovane, sia per trovare i latitanti ritenuti responsabili del presunto omicidio e dell'occultamento del cadavere della ragazza.

Per la sparizione di Saman, al momento, ci sono cinque persone iscritte nel registro degli indagati: i genitori della 18enne, per cui è stata presentata la rotatoria internazionale per il loro fermo, uno zio e due cugini.

Intanto, due giorni fa, il Tribunale del Riesame di Bologna ha rigettato il ricorso presentato dai legali di Ikram Ljaz, gli avvocati Domenico Noris Bucchi e Luigi Scarcella. Secondo i giudici, il cugino della 18enne deve restare in carcere.

