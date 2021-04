Giallo sul calciatore trovato morto. Indagato una trans

Samuele De Paoli, ex calciatore del Bastia 1924, è stato ritrovato senza vita all'interno di un canale nelle campagne di Sant'Andrea di Fratte, alle porte di Peurugia. Un giallo a tinte scure la sua morte su cui sta tentando di fare luce la Squadra Mobile perugina, diretta da Gianluca Boiano, e per la quale è indagata Patrizia, una trans brasiliana di 43 anni. L'ipotesi di reato contestato alla donna è di omicidio preterintenzionale.

"Samuele è stato strangolato"

Denudato e poi gettato in un canale. È così che il giovane Samuele De Paoli, 22 anni appena compiuti, è stato ritrovato in un fossato tra la fitta vegetazione delle campagne di Sant'Andrea di Fratte, una zona frequenta da trans nelle ore notturne. A lanciare l'allarme alla polizia, nella tarda mattinata di mercoledì, è stato un uomo che faceva jogging: il cadavere del ragazzo galleggiava a pelo dell'acqua, completamente svestito. Sul collo, i segni inequivocabili di una stretta a mani nude. Poco distante da luogo del ritrovamento, c'era anche la sua Panda rossa con all'interno il portafogli e il cellulare. Esclusa sin da subito l'ipotesi di una rapina, gli investigatori hanno messo da conto l'eventualità di un omicidio. Ma chi ha ucciso Samuele? E soprattutto, perché?

L'indagata: "Era vivo"

C'è un'indagata per la morte dell'ex calciatore. Si tratta di una trans brasiliana, Patrizia (al secolo Hudson Pinheiro Reis Duarte), che ora è accusata di omicidio preterintenzionale. La donna ha ammesso che dodici ore prima del ritrovamento Samuele " era vivo " ma ha anche detto che il ragazzo l'avrebbe malmenata. Dunque, in un tentativo estremo di difesa, gli avrebbe messo le mani al collo, fino a strangolarlo. " Non lo avevo mai visto prima ", assicura Patrizia, interrogata per cinque ore dopo che un suo accompagnatore era andato a soccorrerla martedì sera, alle 9. " Era malconcia, con quattro costole fratturate, in ospedale le hanno dato 25 giorni di prognosi. Dice di essere stata picchiata da quel ragazzo anche con un bastone, che hanno fatto a botte prima in macchina e poi in un canale, e che per liberarsi l'ha dovuto prendere per il collo ", racconta al Corriere della Sera il legale della brasiliana, Francesco Gatti, secondo cui " il giovane era sotto effetto di droga e alcol ". Ma come stanno davvero le cose?

I familiari: "Verità e giustizia"