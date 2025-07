Addio al veterano Larson, star di TikTok

Si chiamava Jake Larson. Era un veterano della Seconda Guerra Mondiale, aveva avuto una prima vita trascorsa a lottare per portare a termine il D-Day e porre fine all'orrenda espansione del nazismo. Poi ne ha avuta una seconda, incredibile come la prima, trascorsa da centenario capace di «arruolare» oltre 1,2 milioni di follower su TikTok. Jack Larson, al termine di queste due esistenze, che sembrano agli antipodi della Storia è morto ieri all'età di 102 anni, come annunciato dalla nipote sui social media e in mezzo ad un enorme cordoglio dei suoi follower. Conosciuto online come «Papa Jake», Larson contribuì a pianificare lo sbarco in Normandia e a prendere d'assalto Omaha Beach, uno dei massimi punti di resistenza dei tedeschi durante il D Day. Solo lì moriro 4mila soldati americani, inchiodati sulla sabbia dal fuoco dei cannoni e delle mitragliatrici della wehrmacht. Ma come si sono saldate queste due esistenze? Per caso, proprio come si sopravvive per caso in una spiaggia sotto il fuoco. Jack è diventato una star dei social media quando la nipote ha aperto nel 2020 un account TikTok a suo nome, seguito poi anche dslla sua autobiografia.

Eccola in breve questa biografia. Nato il 20 dicembre 1922 a Owatonna, Minnesota, Larson è cresciuto in una fattoria senza elettricità né acqua corrente durante la Grande Depressione. Si è arruolato nella Guardia Nazionale nel 1938 a 15 anni, mentendo sulla sua età. La sua unità fu trasferita al servizio federale nel 1941 in seguito all'attacco del Giappone a Pearl Harbor. Nel gennaio del 1942, fu inviato in Irlanda del Nord. Divenne sergente e preparò i piani per l'Operazione Overlord, l'invasione della Normandia. Sbarcò in quell'inferno, sopravvivendo al fuoco e prendendo d'assalto le scogliere che dominano la spiaggia, allora disseminate di postazioni di artiglieria tedesche. Dopo il D-Day, combatté durante l'Offensiva delle Ardenne. Poi dopo la guerra lui e la moglie Lola si stabilirono in California, dove crebbero una famiglia. Larson è tornato in Normandia per diverse celebrazioni commemorative e per l'anniversario del D-Day. E sui social questa vita che non ha avuto nulla di virtuale è diventata immediatamente virale.

Soprattutto tra i giovani che vedevano, probabilmente, in Papa Jake quella caparbia capacità di resistere e di esistere nel reale che oggi manca. Perché un conto è giocare a Fortnite e un conto è Omaha Beach.

Lo si capisce anche su TikTok.