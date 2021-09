Giallo a Roma: trovato morto il regista Massimo Manni

È giallo a Prati, per la morte del regista Massimo Manni. Il corpo del 61enne, originario di Frascati, è stato trovato privo di vita dai familiari ieri pomeriggio nel suo appartamento di Prati, quartiere romano dove gli inquirenti stanno cercando di far luce su quanto accaduto. Una morte che sembra assumere i contorni di un delitto e che hanno portato la procura di Roma ad indagare contro ignoti per omicidio.

La scoperta del cadavere

La tragica scoperta è stata fatta perché Prati non si è presentato ad un appuntamento. Doveva vedersi con la sorella ieri pomeriggio, ma il suo ritardo e la mancanza di notizie, hanno messo la donna in allerta. Da qui l’arrivo nell’appartamento del regista assieme agli altri familiari per capire cosa fosse potuto accadere. Nulla che però facesse pensare allo scenario agghiacciante che si sarebbe scoperto poco dopo. Il timore di qualcosa di brutto è cresciuto quando nessuno ha risposto al citofono. La porta non era chiusa a chiave. E comunque, secondo quanto emerge ad oggi, sulla serratura non ci sarebbero segni di scasso. Poco dopo la chiamata alla polizia e, la porta buttata giù dai vigili del fuoco, hanno portato alla terribile scoperta: il corpo del regista era riverso sul pavimento privo di vita con delle ferite.

L'indagine per omicidio