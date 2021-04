Giallo della setta, ritrovato il ​corpo di Stefano Barilli: "Decapitato"

È riemerso sulla sponda lodigiana del fiume Po il corpo di Stefano Barilli, il 23enne di Piacenza di cui si erano perse le tracce dallo scorso 8 febbraio. Il cadavere, privo di testa, era riverso sullo spiaggione prospiciente il corso d'acqua, verosimilmente trasportato a riva dalla corrente fluviale. Nonostante le circostanze del ritrovamento suggeriscano uno scenario macabro, non si esclude l'ipotesi di un suicidio.

Il ritrovamento choc

A ritrovare il corpo senza vita di Stefano Barrilli, all'alba di sabato 17 aprile, è stato un pescatore. L'uomo ha notato il cadavere - decapitato - sulla sponda lodigiana del Po, nel territorio di Caselle Landi. Il ragazzo aveva stipato la carta d'indentità e altri documenti personali all'interno di una custodia nascosta nella tasca del giubbotto, circostanza che ha agevolato il riconoscimento del cadavere da parte delle Autorità intervenute sul luogo della segnalazione. " Aspettiamo l'esito dell'esame del dna per capire come procedere - ha spiegato il procuratore di Lodi, Domenico Chiaro, al quotidiano Il Giorno -. Dai vestiti e dalla corporatura sembrerebbe il 23enne Stefano Barilli. Aspettiamo tutti gli esami, facciamolo per rispetto dei genitori che già tanto hanno sofferto ".

Il giallo del biglietto

Stefano indossava dei jens, un maglioncino nero e un giubbotto: tutti di colore scuro. Nel taschino interno del soprabito, è stato rinvenuto un biglietto che, a quanto si ipotizza, potrebbe aver scritto prima di togliersi la vita. Sul pizzino, il 23enne avrebbe spiegato di non essere stato costretto da nessuno a compiere l'estremo gesto. Ed è per questo motivo che l'ipotesi di un suicidio resta, al momento, la pista più attendibile. Ad ogni modo, solo ulteriori accertamenti del caso potranno chiarire la dinamica del decesso.

"Corpo decapitato": Stefano si è suicidato?