In arrivo il "super green pass": ecco cosa cambia

" La direzione è quella ". Il premier Mario Draghi nei giorni scorsi ha annunciato l'intenzione di imporre una serie di novità in ottica green pass, estendendolo ad altre categorie per usufruire di alcune attività. Prima però si riunirà la cabina di regia, che dovrebbe essere convocata per la giornata di giovedì prossimo: non si tratterà di decidere il "se", ma solamente "a chi" e "in che modo". Ovviamente anche il "quando". Il nuovo decreto dovrebbe entrare in vigore nei primi giorni di ottobre.

Come cambia il green pass

Il certificato verde potrebbe essere richiesto non solo ai dipendenti della Pubblica amministrazione, ma anche a coloro che svolgono servizi in quei settori in cui è già richiesto il passaporto vaccinale per gli utenti. E quindi tra le ipotesi sul tavolo del governo figurano i lavoratori nei bar, nelle palestre, nelle piscine, nei teatri, nei cinema, sui mezzi di trasporto (treni, aerei, navi, bus interregionali e traghetti), senza tralasciare ristoratori, camerieri, stuart e hostess. Quanto alle aziende private, si potrebbe trovare un accordo (complicato in partenza) con Confindustria e sindacati che di certo non hanno nascosto più di qualche perplessità. Si valuta anche di estendere l'obbligo ai dipendenti dei centri sportivi.

Per il momento a schierarsi a favore sono stati praticamente tutti i partiti della maggioranza (dal Partito democratico a Forza Italia passando per Movimento 5 Stelle e Italia Viva) ad eccezione della Lega. Matteo Salvini ha ribadito che c'è il 70% della popolazione over 12 già vaccinato a cui si aggiungono 5 milioni di guariti. Dunque il partito di via Bellerio resta " contro obblighi, multe e discriminazioni " e continua a chiedere a gran voce tamponi gratuiti, salivari e rapidi, " per tutti coloro che ne abbiano necessità ".

Scatta l'obbligo vaccinale?