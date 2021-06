La profezia della Gismondo: "Fine Covid? Perché dobbiamo ancora aspettare..."

Per il V-Day c’è ancora da aspettare, se ne riparlerà forse ad autunno. Anche se la situazione è in netto miglioramento e la curva epidemiologica continua a scendere. Se si guarda però lo stesso periodo dell’anno scorso, anche l’entusiasmo tende a calare. Come ha tenuto a sottolineare Maria Rita Gismondo, dirigente del laboratorio di microbiologia del Sacco di Milano, sulle pagine de Il Fatto Quotidiano, che ha messo a confronto i dati relativi al 31 maggio del 2020 e quelli del 2021, i positivi erano l’1,2% dei tamponi effettuati, mentre adesso sono il 2,1%. Anche per quanto riguarda i morti c’è una differenza: 75 un anno fa e 85 dodici mesi dopo. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva erano 435 il 31 maggio del 2020 e sono invece quest’anno 1.061.

La discrepanza tra i vaccinati con prima e seconda dose

Un altro punto importante è quello relativo alla campagna vaccinale. Da qualche giorno siamo secondi in classifica, dopo i cugini spagnoli, per numero di vaccinati. Se però guardiamo quanti soggetti hanno già ricevuto la prima dose, veniamo sorpassati da Germania, Belgio e Spagna, piazzandoci al quarto posto. Insomma, la situazione di quest’anno sembra da questi numeri peggiore rispetto a quella dello scorso anno. L’euforia di entrambi gli anni è data dal miglioramento dei dati rispetto ai mesi precedenti. Nel 2020 il calo di ricoverati e morti era stato attribuito all’arrivo dell’estate, nel 2021 invece alla campagna vaccinale che procede a passo sostenuto. Secondo l’esperta ci sarebbe quindi una discrepanza tra l'incremento dei vaccinati con doppia dose e l'accesso alle prime dosi. Come se vi fosse un rallentamento dello slancio iniziale registrato appunto nei primi tempi.

Gismondo: "Saggio attendere l'autunno"