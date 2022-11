Arrivano freddo e neve: ecco quando cambia il meteo

La grande estate sembra ormai essere arrivata al capolinea. Secondo gli esperti il freddo e la neve arriveranno da venerdì 4 novembre. Si passerà quindi dagli ombrelloni ancora aperti in spiaggia agli ombrelli per ripararci dalla pioggia. Come spiegano i meteorologi del sito il Meteo.it, entro questa settimana finirà l’estate, dato che il cedimento dell'anticiclone Africano renderà possibile l'ingresso di impulsi atlantici.

Cambiamento nelle prossime ore

Le piogge si verificheranno già nelle prossime ore al Nord-Ovest e sulla Toscana e poi saranno in discesa verso il resto d'Italia. Gli esperti avvertono inoltre che nei prossimi giorni resisterà uno scampolo estivo solo nelle regioni del Sud. Infatti, almeno fino a venerdì mattina il sole potrebbe portare una ulteriore anomala scaldata, mentre sul resto dell'Italia le previsioni parlano di piogge torrenziali. I modelli prevedono per venerdì l’arrivo di piogge vere, diffuse, abbondanti e persistenti a causa della formazione e l'approfondimento di una bassa pressione sul Mar Ligure, “quella che in gergo meteorologico viene definita Genoa Low”. Il transito di questo ciclone sul mare italiano ancora caldo, e ulteriormente scaldato dal Ponte di Ognissanti più caldo della storia nel nostro Paese, potrebbe causare violenti nubifragi in particolare sul settore tirrenico.

Cosa aspettarci al Nord

Nelle prossime ore il Nord vedrà molte nubi con precipitazioni isolate o sparse inizialmente su Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e ovest Lombardia. In miglioramento pomeridiano salvo che su Liguria di levante, dal pomeriggio variabile ma asciutto su Liguria di ponente, Piemonte e Valle d'Aosta e molte nubi su Liguria di levante e resto del nord con precipitazioni isolate su Liguria di levante, Lombardia e ovest Emilia-Romagna e solo locali su regioni nord-orientali e restante Emilia-Romagna. Possibili nevicate sul settore alpino oltre i 2500 metri. Fino al primo mattino estese foschie dense e locali nebbie in banchi sulle pianure centro-orientali del Nord e sulle coste dell'alto Adriatico. Le temperature minime sono in diminuzione su Friuli-Venezia Giulia, centro-nord Veneto, restante settore alpino e prealpino, Liguria e Appennino emiliano-romagnolo, stazionarie altrove; le massime sono in generale diminuzione. Venti deboli meridionali sulla Liguria e mediamente deboli variabili sul resto del territorio. I mari saranno poco mossi, con moto ondoso in aumento su mar Ligure.

Novembrata al Sud