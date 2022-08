Risse, atti vandalici, detenzione di droga e minacce. I due trapper arrestati questa mattina per aver rapinato e minacciato col coltello un cittadino nigeriano nel sottopassaggio della stazione di Carnate (Monza), al grido di "ti ammazziamo perché sei nero", non sono nuovi alle Forze dell'Ordine. Jordan Jeffrey Baby, al secolo Jordan Tinti, 25 anni, nel 2021 augurò all'inviato di Striscia La Notizia " un bagno d'acido ". Mentre Traffik, all'anagrafe Gianmarco Fagà, anch'egli 25enne, ha incassato una condanna a tre anni e due mesi per maltrattamenti alla fidanzata.

Jordan Jeffrey Baby

Più rogne che successi discografici. Jordan Jeffrey Baby, cresciuto nella Crew 20900 (come il codice postale di Monza), non è nuovo ai guai con la giustizia. Nel dicembre del 2019, come ben ricorda il Corriere.it, aveva vandalizzato un'auto dei carabinieri posteggiata davanti al comando provinciale di Napoli. Circa un mese dopo, a gennaio, era stato beccato con qualche grammo di hashish in una struttura ricettiva di Pordenone. In quella circostanza, aveva insultato la polizia in diretta sul suo profilo Instagram. Ma non è tutto. Alla "collezione di reati", nel 2021, si sono aggiunti anche quelli di atti persecutori e istigazione a delinquere, aggravati dall'uso di strumenti informatici, contro l'inviato di Striscia La Notizia Vittorio Brumotti. Insieme al collega Mr Rizzus, un altro trapper emergente, avevano augurato al presentatore e campione di bike trial " un bagno d'acido " con tanto di campagna d'odio sui social

Traffik