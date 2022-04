Guerini vuol ridimensionare Strade sicure ma i Comuni non ci stanno

La rimodulazione dell'operazione Strade sicure annunciata dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini sta causando non pochi malumori tra gli amministratori locali. Il ministro ha spiegato che si tratta di " un'esperienza che nasce da alcune situazioni specifiche, in parte nasce dopo le vicende del 1992 e l'esigenza di dare testimonianza e concreta azione di controllo del territorio, e dall'altro poi si sviluppa e nasce anche l'attività di prevenzione rispetto a fenomeni di terrorismo ".

Momenti straordinari, quindi, che nella visione di Guerini non possono trasformarsi in una ordinarietà. La difesa del territorio, infatti, è affidata alle forze e non all'esercito, pertanto Guerini ha spiegato che in quest'ottica sta " ricalibrando insieme al prefetto Giannini il dispositivo di Strade Sicure, da 7.800 e passa a cui siamo arrivati arriveremo a 5mila. Non lo faccio perché voglio essere reticente a dare un aiuto, ma perché le cose vanno ricondotte nel loro alveo più ordinario e vero. Se c'è bisogno di ulteriore e maggiore capacità di controllo del territorio, questo dev'essere colto con la capacità di incrementare i numeri delle forze di polizia sul territorio ".

Il primo a esprimere dissenso per questa nuova rotta è stato il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni, che ha sottolineato come sia prima necessario colmare il gap nel potenziamento degli organici. " A fronte di una accresciuta domanda di sicurezza da parte degli italiani il governo è chiamato ad agire con concretezza. 'Strade sicure' consente un servizio di deterrenza importante, molto apprezzato dalle comunità e dagli amministratori locali, che consente alle forze di polizia di concentrare le proprie risorse nelle attività di prevenzione, controllo del territorio e contrasto alla criminalità ", ha spiegato Molteni.

Dello stesso avviso anche il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che si è detto contrario alla rimodulazione tramite un post condiviso sui social: " Non condivido la decisione del ministro Guerini di ridurre la presenza delle donne e degli uomini dell'Esercito impegnati nel progetto 'Strade sicure'. La sicurezza percepita va alimentata e non diminuita ". Il presidente ha proseguito: " Continuo a sostenere - prosegue Fontana - che la presenza dei militari sia sempre e comunque un deterrente verso chi vuole compiere un reato. Penso a Milano, ma più in generale a tutte le città della Lombardia, il numero dei rappresentanti delle Forze dell'ordine sul territorio va aumentato e non ridotto ".