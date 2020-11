"Ha mai sentito Mario Draghi?", la domanda della Gruber che innervosisce Conte

Giuseppe Conte, visibilmente raffreddato e non in perfetta forma, ieri è stato ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, il programma che la giornalista conduce su La7. Numerose le domande fatte dalla conduttrice al presidente del Consiglio, che su alcuni punti è sembrato in evidente difficoltà. Il premier ha spesso dovuto buttare l'occhio sul telefono posato sul tavolo e non ha avuto l'appeal dimostrato durante i tanti comizi a reti unificate che da marzo a oggi hanno scandito la parentesi del coronavirus degli italiani. Tra le tante domande poste da Lilli Gruber a Giuseppe Conte, però, ce n'è una che il presidente del Consiglio sembra non aver particolarmente gradito e riguarda anche Mario Draghi.

"Perché in una crisi così complessa, così difficile anche rispetto ai negoziati con l'Europa, le posso chiedere perché lei non ha mai chiamato Mario Draghi?", ha chiesto Lilli Gruber. Una domanda diretta, contestualizzata e motivata, alla quale Giuseppe Conte ha da prima cercato di rispondere con una battuta: " Mah, ci siamo visti anche recentemente ma non c'è mai stata necessità... Per chiedergli se vuole fare il presidente? ". Il sorriso tirato di circostanza del presidente del Consiglio nel dare quella che sarebbe dovuta essere una risposta ironica ha mal celato il fastidio di fronte a questa domanda. Lilli Gruber non si è lasciata né ammaliare né, tanto meno, intimorire da quella reazione e ha rimesso il pallino al centro, continuando a colpire: " No no no, per chiedergli dei consigli pratici, visto che da economista ed ex presidente della Bce penso che dei consigli preziosi glieli potrebbe dare, visto che lei è un avvocato e un politico prestato... ".