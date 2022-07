"Ha tutta la vita per vestirsi da tr...". È polemica sul trikini

La scarsità di notizie rilevanti di cui discutere, forse la noia sotto l'ombrellone e la scarsa voglia di commentare l'ennesima brutta figura del Movimento 5 stelle, generano sui social fenomeni che diventano inspiegabilmente virali. L'ultima in ordine di tempo è una polemica sul trikini, il costume in cui il reggiseno è collegato allo slip con un piccolo elemento centrale. Una sorta di ibrido tra un costume intero e un bikini, che esiste da sempre e che non ha mai destato polemiche come in questa afosa estate 2022. Eppure, nonostante si tratti di un capo di beachwear noto e arcinoto, c'è chi ha trovato il modo di montarci un caso, con il risultato che il trikini, nei giorni della crisi di governo e dell'ondata di caldo più forte degli ultimi tot decenni (tot perché gli esperti non si mettono d'accordo nemmeno su questo), è l'argomento più discusso di Twitter.

Tutto nasce da un post condiviso da una donna, che da quanto si evince è mamma di Rachele, che ha 5 anni. Probabilmente in vista delle prossime vacanze estive, la mamma è andata in un negozio per acquistare il costume da bagno per la piccola. Qui, a suo dire, sarebbe incappata nella disavventura che le ha generato uno choc: " La commessa che voleva convincermi a comprare il trikini per Rachele (5 anni) si è beccata la mia risposta: 'Ha una vita intera per vestirsi da troia '".

È bastato poco perché questo tweet rimbalzasse di bacheca in bacheca, scatenando commenti ironici da una parte e increduli dall'altra. " Ma se quelle in trikini so troie, quelle in topless che sono? E quelle in topless e perizoma ", si domanda un utente. E poi ancora: " Io che, a 45 anni, non solo scopro che esiste il trikini ma che indossarlo è indice di sconci appetiti sessuali. Ho sempre guardato gli hentai sbagliati, probabilmente ". C'è chi ricorre anche agli aneddoti per smontare la tesi addotta da quel genitore: " Nel 1948, in Italia, il due pezzi era vietato: venivi multato. Mia madre, sarta, cuciva una catenella all'uncinetto tra reggiseno e mutandina dei costumi delle clienti: il vigile arrivava, la donna di spalle si girava e lui era costretto a scusarsi ".