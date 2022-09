"Ho 214mila follower. Mi fate schifo". L'influencer insulta ancora

La toppa peggio del buco. La reazione alle critiche peggio delle iniziali castronerie. L'istinto smargiasso del " lei non sa chi sono io " sembra ormai essersi esteso anche al micro-mondo dei social, dove l'illusione della notorietà si alimenta a suon di follower, di visualizzazioni. E non in base alla qualità dei contenuti. Così, dopo le polemiche che l'avevano colpita per quelle frasi inqualificabili sugli anziani al voto, la blogger Giulia Torelli è tornata a farsi sentire. Non per ammettere di aver sbagliato, ma per rispondere piccata a chi l'aveva chiamata in causa.

La replica dell'influencer

L'influencer, infatti, ha rotto il silenzio intervenendo sulla pagina Instagram del settimanale Grazia, a commento di un post nel quale veniva ricostruita la bufera social seguita alle sue parole. " Comunque forse non sapete leggere, ho 214.000 follower. E i miei nonni sono morti, per la cronaca ", ha esordito la Torelli, rivendicando con orgoglio il suo numero di seguaci (peraltro modesto rispetto a quello di altre star di Instagram). Poi quella precisazione sui nonni, probabilmente dovuta al fatto che, nel suo sfogo, l'influncer si fosse lasciata andare a frasi sconcertanti proprio sugli anziani e sul loro attaccamento alla vita.

twitter: oddio Selvaggia Lucarelli ha messo Giulia Torelli alla gogna, poverina chissà come soffre



giulia torelli: pic.twitter.com/mItyeD1IZR — Mariangela Ballardini (@mariballardini) September 29, 2022

" Vi ho regalato visualizzazioni per anni, veramente questo post non me l'aspettavo. Mi fate schifo ", ha poi concluso la blogger, alludendo forse allo spazio che quella rivista di moda le aveva riservato in passato. Nella sua replica, però, nessun apparente ripensamento. Nessuna scusa esplicita e anzi, la manifestazione di un netto disappunto per le critiche ricevute da chi, fino all'altro ieri, le aveva concesso un'ampia e forse immeritata esposizione. Di fronte alle offese rivolte agli elettori anziani (soprattutto di centrodestra, s'intende), la realtà ha però preso il sopravvento sulle provocazioni social, costringendo la giovane influencer a scendere al piedistallo virtuale e a fare i conti con le critiche.

Le reazioni social

Peraltro, i rimproveri maggiori la Torelli li aveva ricevuti (e li sta ricevendo) proprio dagli utenti di quelle piattaforme digitali. " Questi profili andrebbero chiusi senza la possibilità di riaprirli...vergognoso lei e chi la segue ", si legge in uno dei commenti riferiti alla vicenda. E ancora: " Vergognoso che ci si possa esprimere così! Una vera follia , lontano da ogni rispetto, logica ed educazione! ". Intanto, l'influencer milanese ha tolto la possibilità di pubblicare commenti sulla propria pagina Instagram.

E chissà che la vicenda non contribuisca a scardinare certe logiche del web, secondo le quali spesso le visualizzazioni e l'hype (ovvero l'entusiasmo momentaneo) contano più di quel che si dice o si pensa.