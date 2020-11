Galli perde le staffe in tv: "Non ho avuto il vaccino. Uno scandalo"

Massimo Galli è uno degli ospiti più assidui della versione domenicale del programma di Myrta Merlino in onda su La7. Il primario del reparto di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, uno di quelli in prima linea contro l'emergenza coronavirus, è intervenuto quest'oggi per parlare dei vaccini e ha fatto emergere una delle contraddizioni più gravi di questo periodo storico e, in particolare, dell'attuale momento dell'epidemia. Mentre il governo e gli esperti, tra i quali lo stesso Galli, spingono affinchè ci sia una diffusione rapida e massiccia dei vaccini antinfluenzali, almeno per i soggetti più deboli ed esposti, proprio il primario pare non abbia ancora ottenuto la sua dose.

" Ho 69 anni, faccio l'operatore sanitario e non ho ancora ricevuto il vaccino antinfluenzale. Uno scandalo ", sbotta Massimo Galli. Nella sua affermazione ha messo in evidenza due validissimi motivi che lo renderebbero a tutti gli effetti uno dei soggetti con massima priorità per la ricezione del vaccino antinfluenzale. Il primario dell'ospedale Sacco di Milano, infatti, è un over 65 e quindi per motivi anagrafici è considerato un soggetto debole. Inoltre, vista la sua professione, è da considerare a tutti gli effetti uno dei soggetti più esposti. Unendo le due motivazioni appare chiaro lo stupore del medico nel non poter ancora accedere alla vaccinazione contro l'influenza, ora che si avvicina il periodo più critico per l'insorgere dei mali di stagione. Da più parti si evidenzia come quest'anno sia necessario coprire le fasce più deboli e vulnerabili in modo tale da non avere eccessive sovrapposizioni di casi di coronavirus e di influenza stagionale, che potrebbero congestionare gli ospedali in un prossimo futuro più di quanto non abbiano fatto durante la prima e la seconda ondata.