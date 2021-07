"Ho il porto d'armi", anche Pierpaolo Sileri è tra i medici armati

Dopo il caso di Voghera, il porto d'armi (anche se regolarmente ottenuto) è diventato oggetto di critiche e di discussioni. All'interno della polemica è stato trascinato anche Luca Bernardo, candidato sindaco a Milano per il centrodestra. Il medico, specializzato in pediatria, è in possesso del porto d'armi e di una pistola regolarmente denunciata. Questo è stato oggetto di critiche molto forti da parte degli antagonisti politici alla corsa a palazzo Marino ma il candidato sindaco non è l'unico medico con il porto d'armi, perché a In onda anche Pierpaolo Sileri ha dichiarato di possedere una pistola.

È stata Concita de Gregorio a far ammettere all'ex viceministro della Salute di avere un'arma e lui, non avendo nulla da nascondere, non ha negato. " Ho il porto d’armi per delle minacce ricevute negli anni passati nella mia vita da medico. Vi dico la verità la pistola è chiusa da anni in una cassaforte e io non ricordo nemmeno il numero ", ha dichiarato Pierpaolo Sileri. Una precauzione che il sottosegretario ha sentito di dover adottare tempo fa, così come altri suoi colleghi: " Non è infrequente che i medici vengono aggrediti e non è infrequente che qualcuno entri in sala operatoria e prima di entrare in sala operatoria dicono 'se mio figlio muore tu sei morto e la tua famiglia è morta', anzi i miei colleghi purtroppo molto spesso ricevono minacce così ".

Luca Bernardo non è quindi l'unico primario armato, ce ne sono tanti in Italia. E non è evidentemente nemmeno l'unico medico prestato alla politica ad avere un porto d'armi. A margine di un'iniziativa in Consiglio regionale, il candidato sindaco a Milano ha commentato la richiesta di accesso agli atti che avrebbero fatto alcuni esponenti del Pd al Fatebenefratelli. I dem, infatti, vorrebbero sapere se la direzione dell'ospedale era a conoscenza che il primario portasse un'arma all'interno della struttura sanitaria. Il medico, però, non si è scomposto e agli attacchi ha risposto in punta di legge: " Loro ignorano nel senso che non studiano quando fanno le cose perché quando uno ha un porto d'armi da difesa personale, che non è da tiro e che non è sportivo, ha la possibilità concessa dalla legge di trasportare un'arma ovunque e sempre senza avvertire nessuno. Si chiama 'porto occulto' e quindi posso andare ovunque senza avvertire ".