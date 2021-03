La paura dopo la vaccinazione: "Ho la bocca bloccata e non cammino"

In rianimazione, monitorata tutto il giorno tra enormi dolori. È così che sta l’insegnante di Lecce che è stata ricoverata dopo aver subito una reazione immunitaria eccessiva a causa della somministrazione di una fiala del vaccino anti-Covid AstraZeneca appartenente al lotto che è stato sequestrato.

Clara, questo il nome della docente, è stata intervistata dal Corriere Salentino, cui ha affidato la testimonianza del proprio calvario. “ Ho fatto il vaccino in data 25 febbraio - ha spiegato la donna - sfortunatamente mi hanno somministrato una dose del lotto che è stato ritirato. I primi giorni ho avuto i sintomi classici: mal di testa, spossatezza, febbre. Al dodicesimo sono arrivati dei dolori forti alle gambe e a tutto il corpo, tanto che agli arti superiori avvertivo crampi e una sensazione di torpore e formicolio. Poi, per tre giorni, era come se avessi del fuoco alle gambe e nessuna posizione mi faceva stare bene, né di lato, né sdraiata. Non riuscivo e non riesco a stare in piedi. Non trovavo pace e mi sentivo morire anche perché i dolori non passavano ma, anzi, sembravano aumentare ”.

Dopo di che Clara si è recata al pronto soccorso, dove le è stata diagnosticata la sindrome di Guillain Barrè, che si ritiene dovuta appunto alla reazione immunitaria eccessiva. Al momento la maestra è in rianimazione e i medici le hanno detto che dovrà aspettare a riprendersi, per poi fare riabilitazione. Al momento, le viene somministrata la morfina per ridurre il dolore, non riesce a deglutire e si sente enormemente spossata. Naturalmente il suo caso è stato denunciato: la docente non vuole che ciò che stia passando lei possa capitare ad altre persone. In ogni caso, il lotto di vaccini “incriminato” è stato ormai sequestrato e le autorità sanitarie sono in allerta, per cui l'attenzione su questa questione è altissima.