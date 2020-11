Home but not alone, la palestra dell'autostima per combattere lo stress da lockdown

L'attuale momento storico segna e segnerà la psiche delle persone per molto tempo ancora. I medici sono tutti concordi nell'evidenziare probabili strascichi a livello psicologico nei soggetti già deboli e in quelli indeboliti dal lockdown e dalle ristrettezze imposte dal governo per contrastare l'epidemia. Per queste problematiche, e per quelle che già erano in essere nella nostra società, è nato il progetto Home but not alone, un'iniziativa volta a sostenere le persone che non riescono più ad uscire di casa per paura o perché manifestano un disagio psicologico.

Si tratta di un percorso basato su alcune videolezioni che hanno l'obiettivo di accrescere e di migliorare l'autostima e l'autodifesa del singolo, che si svolgono prevalentemente su piattaforme digitali come Zoom, strumento che gli italiani e non solo hanno scoperto durante l'emergenza. Sarà anche istituita una raccolta fondi, i cui proventi saranno devoluti a favore dell’associazione culturale “I Respect”, interamente dedicata alla cultura del rispetto contro ogni forma di violenza, attraverso la prevenzione, con un’attenzione particolare a bambini, adolescenti, donne e famiglie.

Il progetto Home but not alone nasce dall'idea di Gabriella Fellus, che vanta una lunga esperienza nel settore. Grazie alle sue conoscenze specifiche in materia ha creato un vero e proprio metodo, che è stato poi messo a disposizione del progetto per aiutare le persone che soffrono di disagi comportamentali e di interazione sociale. Le videolezioni sono già state avviate nel corso del primo lockdown di marzo e si sono dimostrate efficaci, riuscendo a ottenere ottimi risultati su persone che soffrivano la condizione di solitudine e di isolamento. Questa "palestra" in cui si allena l'autostima dell'individuo è diventata l'ancora di salvezza per chi si è sentito opprimere dall'obbligo di reclusione all'interno della propria abitazione, per chi ha provato la sensazione di soffocamento.

I buoni risultati ottenuti e l'incontro di Gabriella Fellus con Donata Berger, amica e collaboratrice che da molti anni si occupa di organizzazione di eventi ed è impegnata nella progettazione e realizzazione di progetti di charity, ha dato vita al progetto benefico. Affinché questo potesse realizzarsi, sono state coinvolte anche Matilde Bruzzone, imprenditrice nel settore della sanità e ambasciatrice nel mondo della città di Genova ed Elisa Margani, psicologa psicoterapeuta individuale e di gruppo che svolge attività clinica con bambini, adolescenti e adulti e consulente tecnico presso il Tribunale di Milano in situazioni di tutela di minori, donne e soggetti vulnerabili. A dar man forte al progetto è stata chiamata anche Maddalena Corvaglia, sostenitrice di un nuovo concetto di attività fisica che porta al rinnovamento delle proprie energie e il ripristino del sorriso.

Il prossimo appuntamento sarà martedì 1 dicembre con "La Sindrome della Tuta: l’abbrutimento, consigli e opinioni per non mollare il colpo nemmeno tra quattro mura”. L'incontro, che sarà su Zoom, prevede il pagamento di un contributo di 15 euro.