I monopattini in sharing di Bolt sbarcano a Milano

Arriva a Milano il servizio di noleggio di monopattini elettrici offerto dalla super-app europea Bolt. Dopo Torino, Modena, Reggio Emilia e Imperia, anche nel capoluogo lombardo sarà possibile usufruire di uno strumento in più per spostarsi all'interno della città in tutta comodità. Vediamo tutto ciò che c'è da sapere su questa interessante novità.

La super-app Bolt sbarca a Milano

Innanzitutto dobbiamo ricordare che Bolt garantisce servizi di micromobilità in più di 230 città di 25 paesi europei, e che con 230.000 monopattini attivi si attesta come il più grande operatore di monopattini del Continente. Oltre a prezzi accessibili, l'azienda offre funzionalità di sicurezza integrate in app e incoraggia i clienti ad utilizzare il servizio in modo responsabile, dotandosi di casco e vietando l’uso in tandem dei monopattini.

L’approdo a Milano rientra nella strategia di Bolt, che prevede un ambizioso piano di investimenti. L’azienda investirà infatti 150 milioni di euro entro il 2022 per implementare ulteriormente la diffusione di monopattini ed e-bike, e per sviluppare soluzioni per aumentare la sicurezza e l'esperienza degli utenti. È anche per questo che Bolt non è un servizio che si differenzia dagli altri.

Sicurezza ed efficienza

Un esempio? Bolt dà la massima priorità alla sicurezza e al parcheggio responsabile degli utenti per garantire che le sue operazioni portino un valore aggiunto alle città. Come risultato, utilizza processi leader del settore software e hardware. Non è un caso che il toolkit di sicurezza in-app insegna agli utenti le norme stradali, e include una funzione chiamata "Beginner Mode" che limita l'accelerazione del monopattino e la velocità massima in modo che il nuovo utente possa imparare ad utilizzare il monopattino in modo sicuro.

Anche a Milano, inoltre, ci sarà l’obbligo per gli utenti di doversi sottoporre all’alcool test prima di mettersi alla guida di un monopattino Bolt nelle ore notturne (00:00-04:00) del venerdì e del sabato. Tramite l’app di Bolt gli utenti dovranno effettuare un test cognitivo che valuterà i tempi di reazione. Il mancato superamento del test si tradurrà in un promemoria educativo che ricorda come guidare in stato di ebbrezza comporti un grave pericolo e sarà impossibile procedere al noleggio del mezzo.

L'alert sonoro ambientale

A Milano Bolt testerà, per la prima volta, l’alert sonoro ambientale. I monopattini Bolt emetteranno un suono, avvisando così i pedoni dell’arrivo del mezzo. Tale dispositivo aumenterà esponenzialmente la sicurezza delle persone a passeggio, soprattutto degli individui non vedenti e ipovedenti che potranno rendersi conto del sopraggiungere di un monopattino ed evitare di essere investiti.

L’ambient noise feature, che ha già ottenuto risultati soddisfacenti nelle altre città europee nelle quali è stata testata, si è resa necessaria in quanto i mezzi elettrici sono molto silenziosi e non ci si può quindi affidare all’udito per individuarli. La funzione è stata sviluppata internamente da Bolt per affrontare la sicurezza dei pedoni in modo proattivo.

Durante i test condotti a Bologna nel 2021, Bolt ha collaborato con l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, per assicurarsi che la funzione soddisfi le esigenze dei pedoni ipovedenti. Inoltre, Bolt sta lavorando per elaborare un sistema di verifica relativo al parcheggio effettuato. Grazie al supporto dell’intelligenza artificiale, presto, sarà possibile ricevere conferma in tempo reale che il luogo in cui è stato parcheggiato il monopattino risulti idoneo a tale scopo.

L'offerta di Bolt

Bolt offre i prezzi più convenienti sul mercato. L'azienda può raggiungere questo obiettivo grazie all’efficienza operativa e alla sua mentalità. I risparmi che ne derivano vengono poi trasferiti ai clienti. Nelle prime settimane dopo il lancio, sbloccare i monopattini sarà completamente gratuito, e il costo della corsa sarà di 0,05 € al minuto.

Successivamente a tale periodo lo sblocco sarà gratuito mentre la tariffa di noleggio sarà di 0,22 € al minuto, con una tariffa massima di 9,99 € al giorno. L'azienda distribuirà 750 monopattini a Milano. I monopattini sono inoltre dotati di GPS integrato per fornire dati sull’utilizzo dello stesso. Ogni mattina, Bolt ridistribuirà i monopattini nei punti designati.

L'importanza della micromobilità

" Siamo davvero molto soddisfatti di aver raggiunto anche Milano con il nostro servizio di monopattini elettrici. L’inaugurazione delle attività di Bolt nel capoluogo lombardo dimostra la serietà della strategia di espansione di Bolt in Italia. I nostri monopattini grazie alla flessibilità delle condizioni di uso e a tariffe vantaggiose rappresentano un’opportunità di mobilità sostenibile per i cittadini ", ha dichiarato Fabio Re, Country Manager per l’Italia.