"I p... vanno sempre di moda": il post choc del consigliere grillino

Donne, lavoro e sesso orale. Si può riassumere così il post di un consigliere donna in quota Movimento 5 stelle del Comune di Carrara. Marzia Paita, in quello che poi ha definito uno sfogo si è lasciata andare a un'esternazione piuttosto forte sulla sua pagina Facebook. Un post durato online solo pochi minuti, che è stato però screenshottato da molti utenti che hanno contribuito a renderlo rapidamente virale.

" Per fare carriera o mantenersela i pompini vanno sempre di moda ", così ha scritto Marzia Paita, lasciando molti senza parole per tanta schiettezza. Inevitabile la bufera che si è rapidamente abbattuta si di lei, costretta alle scuse a stretto giro per provare a placare l'ira di quanti (o, meglio, quante) si sono sentite offese dalle sue parole. Purtroppo il web è implacabile e quando si innesca la miccia è molto facile che divampi l'incendio ma è molto più difficile spegnerlo.

Così è stato per le parole di Marzia Paita, che hanno generato una bufera di critiche già pochi minuti dopo la pubblicazione. Vano è stato il post successivo in tal senso, dovuto per quanto scritto in precedenza ma decisamente inutile per spegnerle polemiche. " In riferimento al post pubblicato sul mio profilo Facebook devo fare le mie pubbliche scuse a tutti quelli che l'hanno letto, è stato uno sfogo sbagliato conseguenza di una brutta esperienza capitata in collegamento alle precarie condizioni di salute di mia madre ", ha scritto Marzia Paita.

Il post è molto lungo e l'esponente del Movimento 5 stelle continua: " Le mie parole non hanno nulla a che vedere con la mia esperienza politica né con il mio incarico di consigliera comunale. Ero sconvolta e ho scritto una gran stupidaggine, riferita a una questione esclusivamente personale e privata, dopo pochi minuti mi sono resa conto del grave errore commesso e ho eliminato il post ". Quindi, Marzia Paita conclude: " Capisco che il ruolo che ricopro non mi permette certi comportamenti e posso garantire a tutti che non si ripeterà di nuovo ".

Ma ora sono in tanti a chiedere le dimissioni del consigliere pentastellato, che non è la prima volta che si lascia andare a esternazioni in grado di imbarazzare l'amministrazione comunale della quale fa parte. Al momento il sindaco non si è espresso in merito alla vicenda ma la rabbia dei cittadini è forte per lo scivolone di Marzia Paita, considerata inadeguata a ricoprire un ruolo istituzionale.