II piano della Lombardia: "Vaccini anche di notte"

Aprire gli hub vaccinali anche di notte per inoculare il siero al maggior numero di persone possibili: questo il piano studiato dal coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia Guido Bertolaso. La misura sperimentale partirà dal centro di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, che rimarrà di fatto attivo anche nelle ore notturne per i prossimi tre venerdì del mese. Solo nel caso in cui l'iniziativa dovesse riscuotere un minimo successo potrebbe essere replicata altrove nel territorio regionale.

"Bisogna solamente vaccinarsi, vaccinarsi, vaccinarsi e vaccinarsi" , ammonisce l'ex capo della protezione civile a margine della visita all'hub dedicato alle vaccinazioni pediatriche alla Fiera di Milano. "Faremo anche degli esperimenti notturni presso il centro vaccinale di Sesto San Giovanni" , anticipa Bertolaso. "Lo faremo i prossimi tre venerdì di questo mese: una vaccinazione ventiquattro ore su ventiquattro, quindi il centro sarà aperto anche durante la notte" .

Il tutto senza necessità di prenotazioni, prosegue il coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia, evidentemente convinto che il problema sia connesso anche alle code o all'iter burocratico da seguire. "Lo facciamo anche per agevolare questa nuova categoria di quelli che ora hanno l'obbligo" , spiega l'ex capo della protezione civile, vale a dire gli over 50, finiti nel mirino del governo con le ultime scelte. Dunque l'operazione sperimentale dell'apertura notturna sarebbe stata ideata per provvedere rapidamente alla vaccinazione di tutti quegli over 50 che hanno rifiutato fino ad oggi di sottoporsi all'inoculazione del siero.

"Faremo anche vaccinazioni giorno e notte come avevamo auspicato" , dice con orgoglio Bertolaso dinanzi ai giornalisti che lo intervistano. "Lo faremo a titolo sperimentale a Sesto San Giovanni, poi se ci sarà la disponibilità e se ci sarà il personale e se ci sarà anche la richiesta, continueremo ad aumentare pure questo genere di attività" , dichiara in conclusione il coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia. "L'obiettivo è quello di vaccinare tutti i cittadini che vivono in Lombardia, seguendo l'esempio dell'Italia, completamente anche con la terza dose" , auspica.

Figliuolo conferma: finestre straordinarie

La sperimentazione in Lombardia potrebbe comunque essere estesa ad altre Regioni, come dichiarato a "Mezz'ora in più" dal generale Francesco Figliuolo. "Ieri ho inviato alle Regioni una circolare per attivare delle finestre straordinarie di vaccinazioni per gli over 50" , spiega a Lucia Annunziata il militare. "Vaccinazioni straordinarie che verranno fatte negli hub ma ci saranno anche giornate dedicate" .