Più contagi rispetto ai tamponi Ecco come leggere bene i dati

Sale ancora il rapporto tra casi testati e positivi rilevati: il vero indice della capacità di monitoraggio e di tracciamento del sistema. Oltre 14 su 100. Il rapporto indicativo della portata del contagio non va conteggiato sul totale dei tamponi eseguiti, che il 21 ottobre hanno raggiunto il record di 177 mila. Il dato, infatti, comprende anche i test realizzati per verificare se casi già registrati come positivi si sono negativizzati e possono uscire dalla quarantena obbligatoria.

I tamponi serviti appunto per testare i possibili contagiati, che hanno quindi generato i 15.199 casi di oggi, sono oggi 106.488, con un rapporto con i positivi salito al 14,27% contro il 12,4% di ieri. Più "rassicurante", ma improprio, il rapporto tra tamponi totali e nuovi positivi, che oggi è all'8,54% (ieri 7,5%): nel numero complessivo dei test infatti sono compresi anche quelli di controllo per certificare le avvenute guarigioni, quindi il dato non è omogeneo. Non a caso da diversi mesi la tabella fornita quotidianamente dal ministero della Salute distingue tra tamponi totali e tamponi serviti per rilevare nuove positività.

Diversa la percezione dell'impennata dei contagi se si considera il volume totale dei tamponi realizzati nell'arco di 24 ore. Oggi ci sono stati 15.199 nuovi contagi, con 177.848 tamponi effettuati, per un rapporto tra soggetti tamponati e contagi registrati dell’8,55%, lievemente peggiore rispetto al 7,51% di ieri. Le vittime sono state 127 (ieri 89), mentre in terapia intensiva ci sono attualmente 926 pazienti, 56 più di ieri. I ricoverati con sintomi sono 9.057, 603 più di ieri. 145.459 le persone attualmente in isolamento domiciliare, 12.044 più di ieri. I dimessi/guariti ad oggi sono 257.374 (ieri 255.005). Dall’inizio dell’epidemia, i casi totali sono 449.648.

A preoccupare è soprattutto la Lombardia che raggiunge il record di casi registrati. Sono 4.125 i nuovi positivi il 21 ottobre, a fronte di circa 36 mila tamponi eseguiti. Il rapporto tra tamponi e positivi si attesta circa all'11%. Sale rispetto al 9,3% di ieri. Sotto la media nazionale quindi. Dei nuovi positivi circa 300 sono ricoverati in reparti Covid e un decina in più sono i pazienti in terapia intensiva. Il precedente record di casi positivi era del 21 marzo scorso con 3.251 positivi ma un numero di tamponi molto più contenuto.