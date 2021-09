Incendio nel centro di Torino, cinque feriti e traffico bloccato

Un incendio è scoppiato questa mattina, poco prima delle 11.00, nel centro di Torino, in un edificio di piazza Carlo Felice, di fronte alla stazione di Porta Nuova. In pochi minuti una colonna di fumo nero, proveniente dai piani alti del palazzo, è stata visibile in tutta la città. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e dei vigili urbani, che hanno transennato la piazza, causando notevoli disagi al traffico cittadino.

A causare il rogo, che nel primo pomeriggio ha ripreso vigore, sarebbe stata una scintilla innescata da una fiamma ossidrica che un fabbro stava utilizzando per installare una cassaforte in uno degli attici dell'ultimo piano. Attorno alle 13.00, il cedimento di un solaio ha permesso alle fiamme di propagarsi verso il basso dagli attici e dalle mansarde già divorate dal fuoco. L'incendio si è poi esteso al palazzo accanto. I sanitari hanno assistito cinque persone: si tratta di due agenti di polizia, due condomine che non si trovavano nelle proprie case ma hanno accusato lievi malori e di un operaio che ha riportato alcune lievi ustioni.

Alle 14.00 il comandante cittadino dei vigili del fuoco, facendo il punto della situazione, ha detto: " La situazione è critica, il fuoco sta correndo. Stiamo cercando di contenere le fiamme con gli idranti ma non è semplice. Per il momento non possiamo agire dall'interno ". Fortunatamente, i pompieri hanno messo in salvo le circa sessanta persone che si trovavano all'interno dello stabile, tra i quali alcuni muratori rimasti sul tetto perché il montacarichi si era bloccato. Anche gli alloggi nelle immediate vicinanze sono stati evacuati. L'assessore Alberto Unia, giunto sul posto, ha assicurato che le mansarde erano disabitate dopo il termine di recenti lavori di ristrutturazione. Fino a pochi anni fa, il palazzo ospitava un hotel.

Si tratta del secondo caso di incendio in un complesso abitativo nel giro di pochi giorni, dopo quello che ha ridotto in cenere la facciata della Torre dei Moro a Milano il 29 agosto.