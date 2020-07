Sequestrata a Piacenza ​caserma dei carabinieri: torture, estorsioni, droga

Un'inchiesta a dir poco sconcertante quella che riguarda una caserma dei carabinieri di Piacenza, finita sotto sequestro a seguito dell'indagine condotta dalla procura della Repubblica, che contesta i reati di spaccio di droga, lesioni, estorsione e tortura.

L'attività investigativa, come riportato dal "Corriere", va avanti dal 2017, ed a finire nel mirino è la caserma Levante di via Caccialupo. Sei militari si trovano già in stato di fermo, come disposto dall'autorità giudiziaria competente. Si tratta della prima volta che in Italia si verifica un fatto silime, con una sede delle forze dell'ordine sottopposta a sequestro.

Ancora poche le informazioni filtrate sino ad ora, è attesa la conferenza del procuratore della Repubblica Grazia Predella, che dovrebbe parlare intorno alle ore 12.

Al momento si sa solo che le indagini degli inquirenti, proseguite sino ad oggi, hanno portato allo scoperto numerose attività illecite condotte all'interno di quella che viene definita come una vera e propria "caserma degli orrori" .

A finire in manette, oltre ai sei carabinieri (uno dei quali adesso agli arresti domiciliari), anche altre dodici persone, di cui non sono state fornite informazioni o generalità. Un autentico scandalo, che mette in imbarazzo le autorità, e che pare irreale, come riferisce anche il dott. Milani, giudice per le indagini preliminari dal quale sono partite le ordinanze di custodia cautelare.

Nell'inchiesta si parla di arresti compiuti nella totale illegalità, oltre ad aggressioni e vere e proprie torture. Vittime non soltanto pusher e stranieri, ma anche nostri connazionali, innocenti ma finiti comunque nel mirino dei soggetti arrestati (emblematico il caso di un cittadino incastrato con prove false, ridotto in manette e pestato a sangue all'interno dei locali della caserma). Fra i reati anche quelli di estorsione, spaccio ed appropriazione di sostanze stupefacenti. Ci sarebbero inoltre delle certificazioni compilate da uno dei militari e poi impiegate dagli spacciatori per andare ad acquistare droga a Milano in piena emergenza sanitaria, quando il Paese si trovava in lockdown.

A denunciare quanto avvenuto all'interno della caserma proprio un carabiniere, che avava prestato servizio a Piacenza. Le dichiarazioni del militare hanno permesso di avviare le indagini, condotte dagli uomini della guardia di finanza con la collaborazione degli agenti della polizia locale.

Si attende ora la conferenza stampa convocata dal procuratore capo Grazia Pradella per venire a conoscenza di ulteriori dettagli della losca vicenda.