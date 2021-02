Inchiesta sulle mascherine cinesi, scattano un arresto e 4 misure interdittive

C'è la svolta nell'ambito dell'inchiesta sulle maxicommesse da 72 milioni di euro per l'acquisto di 801 milioni di mascherine provenienti dalla Cina nella prima ondata del Coronavirus in Italia: a una settimana dal sequestro preventivo sono arrivate delle misure cautelari a carico di persone che in concorso tra loro si sarebbero resi responsabili - a vario titolo - dei reati di traffico di influenze illecite (aggravato dal reato transnazionale), di ricettazione, di riciclaggio e di auto-riciclaggio. I militari del Nucleo Valutario della guardia di finanza, su disposizione del gip di Roma, hanno dato esecuzione a 5 misure cautelari, di cui una agli arresti domiciliari e 4 interdittive.

Ai domiciliari è finito Edisson Jorge San Andres Solis, mentre le 4 misure interdittive riguardano Mario Benotti (giornalista Rai in aspettativa e presidente del consorzio Optel e di Microproducts It), Daniela Rossana Guarnieri (amministratore delegato della stessa società), Andrea Vincenzo Tommasi (titolare di Sunsky Srl) e Khouzam Georges Fares. Nei loro confronti è scattato il divieto temporaneo dell'esercizio di attività d'impresa e del divieto di ricoprire incarichi o uffici direttivi in persone giuridiche-imprese, con interdizione dallo svolgimento di tutte le attività inerenti.

L'inchiesta

L'inchiesta della guardia finanza è stata coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e dai pm Fabrizio Tucci e Gennaro Varon. L'ipotesi di reato è quella di traffico di influenze illecite in concorso e aggravato dal reato transnazionale. Le indagini riguardano gli affidamenti effettuati da Domenico Arcuri a favore di 3 consorzi cinesi per l'acquisito di oltre 800 milioni di mascherine di varie tipologia, " effettuate con l'intermediazione - non contrattualizzata dalla struttura commissariale - di alcune imprese italiane, cioè la Sunsky di Milano, la Partecipazioni, la Microproducts IT e la Guernica di Roma ".

Gli investigatori hanno spiegato che le società avrebbero percepito commissioni per decine di milioni di euro dai consorzi cinesi - per l'attività di intermediazione - risultati affidatari delle forniture dei dispositivi di protezione individuale (in particolare, mascherine chirurgiche e del tipo FFP2 e FFP3).