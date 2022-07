Incidente tra auto e bus: due giovanissimi morti e due feriti gravi

Un gravissimo incidente tra un’auto e un bus, è avvenuto nella prima mattinata di oggi, verso le 6 di lunedì 11 luglio, a Torino. Sono due le persone che sono rimaste uccise nel frontale verificatosi in corso Casale 461, nel quartiere Borgata Rosa, quasi al confine con San Mauro, mentre altre due persone sono rimaste gravemente ferite. Coinvolti nel tragico incidente sono due mezzi, una vettura Lancia Ypsilon, che è rimasta totalmente distrutta nell’impatto, e un bus Gtt, Gruppo Torinese Trasporti, della linea 61 che era diretto verso il centro del capoluogo piemontese, oltre ad altre due automobili.

Tutti giovanissimi

A bordo della stessa auto viaggiavano sia i due ragazzi che sono morti nel tragico incidente, sia gli altri due giovani che sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. I ragazzi deceduti sono un 28enne residente a San Mauro Torinese e una ragazzina di 16 anni residente a Nole. I feriti gravi sono un 17enne, andato in arresto cardiaco, che si trova adesso ricoverato nella struttura ospedaliera San Giovanni Bosco, e un altro giovane, che ha riportato gravi traumi, che è stato invece trasferito al Cto. Quest'ultimo non aveva con sé i documenti e per lui la prognosi è riservata.

Secondo quanto emerso fino a questo momento, tra le persone che si trovavano a bordo del bus non si registrano invece feriti, a parte il conducente che sarebbe rimasto contuso in modo lieve. A indagare sulla dinamica dell’incidente ci sono gli agenti della squadra infortunistica della polizia municipale. Il traffico è stato del tutto bloccato al confine tra San Mauro e Torino e la circolazione delle vetture è stata deviata sulla Curva delle cento lire. Sia la linea 61 che le linee extraurbane che passano in quel tratto di strada sono state deviate. Sul posto, per effettuare i rilievi, sono arrivati anche gli agenti della polizia municipale.

Un altro grave incidente sempre a Torino

Sempre nel capoluogo piemontese si è verificato nella serata di ieri un altro incidente, che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze sulle persone rimaste coinvolte. Sembra che una Fiat Punto abbia sbandato in corso Rosselli, a poca distanza dal supermercato Carrefour Market, e abbia terminato la sua corsa contro le transenne, andando a danneggiare alcuni veicoli che erano parcheggiati: due macchine, una Smart e un'Alfa Romeo Giulietta, oltre a due moto. La Fiat Punto si è ribaltata e il conducente è stato portato in ambulanza all'ospedale Mauriziano senza apparenti danni. Sul luogo dell’incidente sono giunte le pattuglie della polizia locale.