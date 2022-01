Incidente stradale sulla A1 per Fabrizio Corona

Ancora problemi per Fabrizio Corona anche se, stavolta, l'ex re dei paparazzi non ha nessuna responsabilità per quanto accaduto. Anzi, può essere considerato una vittima. Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 14 gennaio, Fabrizio Corona stava rientrando a Milano e viaggiava sull'autostrada A1. Alla guida, ovviamente, non c'era lui ma un'altra persona. A un certo punto, durante la marcia, la vettura sulla quale viaggiava Fabrizio Corona è stata coinvolta in un incidente stradale, per fortuna senza conseguenze per nessuno degli occupanti dei due veicoli. Lo riporta per primo Il resto del Carlino.

Stando alle prime ricostruzioni effettuate sul luogo, l'auto sulla quale viaggiava Fabrizio Corona si è scontrata lateralmente con una vettura che percorreva l''autostrada del Sole su un'altra corsia all'altezza del chilometro 176, nel tratto che ricade all'interno della provincia modenese, a Castelfranco Emilia. Ovviamente i due veicoli si sono fermati e sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale di competenza sul quel territorio per effettuare i rilievi del caso e prestare il primo soccorso alle persone coinvolte.

Fortunatamente, nonostante lo scontro sia stato violento, nessuno degli occupanti dei due veicoli ha dovuto fare ricorso alle cure mediche. Tutti sono usciti illesi dalle vetture, anche Fabrizio Corona che, dopo i rilievi del caso, ha potuto riprendere il viaggio verso Milano. Nelle sue storie non si trovano tracce di questo episodio, che l'ex re dei paparazzi ha voluto omettere nella narrazione della sua nuova quotidianità.

Per il tempo necessario a effettuare i rilievi del caso, il traffico di quella parte di autostrada del Sole è stato deviato anche per permettere alle forze dell'ordine di mettere in sicurezza i due veicoli coinvolti nell'incidente. In alcune ore la situazione lungo la carreggiata che sale verso Milano è tornata alla normalità. Nella serata di ieri Fabrizio Corona ha avuto anche modo e voglia di scherzare nelle sue storie Instagram, chiacchierando con una barista del presunto (da lui smentito con ironia) flirt intercorso anni fra tra lui e il chirurgo dei vip Giacomo Urtis.