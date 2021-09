Follia nel carcere di Brescia: tunisino picchia gli agenti

Due incendi in meno di 24 ore, 30 evacuati e agenti feriti: non c’è pace per il carcere bresciano “Nerio Fischione“ di Canton Mombello. Dopo l'incendio appiccato da uno straniero ieri in una cella, che ha costretto all’evacuazione di 30 detenuti, oggi è stata l’ennesima giornata di fuoco. A denunciare la nuova emergenza è stato il segretario generale dei Sinappe Antonio Fellone, uno dei sindacati degli agenti. “In mattinata un detenuto tunisino ha dato in escandescenze all'ufficio matricola, sradicando da terra una panchina e usandola contro gli agenti“, ha spiegato il sindacalista.

L’inferno scatenato in cella

I poliziotti penitenziari sono riusciti a riportarlo in cella ma lì si è scatenato l’inferno: l’uomo ha infatti incendiato i materassi e li ha scagliati contro gli agenti. Trasferito in camera di sicurezza il detenuto è riuscito a strappare i tubi dell'acqua dal muro, allagando la stanza, e ha provato ancora a colpire gli agenti. Due poliziotti sono rimasti feriti e sono stati portati al pronto soccorso con ferite alle mani e alla schiena.

I sindacati:“Vogliamo i taser“

“Piccoli interventi con l'assegnazione delle pistole stordenti taser ci permetterebbero di immobilizzare i detenuti fuori controllo senza dover arrivare al contatto fisico“ ha spiegato Fellone.

Carcere di Brescia maglia nera italiana

Di fatto il carcere di Brescia è maglia nera per il sovraffollamento delle strutture di detenzione. Secondo il report dell’associazione “Antigone” sulle condizioni di detenzione, in Italia sono 53.637 le persone detenute al 30 giugno 2021, di cui 2.228 donne (4,2%) e 17.019 stranieri (32,4%), per 50.779 posti ufficialmente disponibili e un tasso di affollamento ufficiale del 105,6%. Sono 117 su 189 gli istituti penitenziari che registrano un sovraffollamento superiore al 100%.

Istituti a rischio

In particolare, 54 istituti hanno un affollamento fra il 100% e il 120%, 52 istituti si trovano nella fascia fra il 120% e il 150% e infine 11 istituti hanno un affollamento superiore al 150%. Nella top five dei peggiori ci sono appunto Brescia (378 detenuti, 200%), Grosseto (27 detenuti, 180%), Brindisi (194 detenuti, 170,2%), Crotone (148 detenuti, 168,2%), Bergamo (529 detenuti 168%).