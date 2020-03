"L'influenza è in calo, ora ogni sintomo può essere il coronavirus"

" La curva epidemica dell'influenza stagionale è calante mentre quella del Covid-19 è probabilmente al suo apice ". Per questo motivo, secondo David Lembo, direttore del Laboratorio di virologia molecolare e ricerca antivirale dell'Università di Torino, è " plausibile ipotizzare che in questi giorni una quota significativa di sintomi simil-influenzali sia dovuta all'infezione da coronavirus ".

Intervistato da La Stampa, il professore ha spiegato che l'influenza stagionale " non è totalmente sparita, anche se gli ultimi dati ci dicono che il picco è stato ampiamente superato e il livello di incidenza raggiunto si colloca all’interno della 'soglia di bassa intensità'. Va però detto che in alcune regioni come Piemonte e Lombardia l'incidenza è superiore al 5 per mille, cioè superiore a quanto rilevato a livello nazionale, dove l'incidenza la scorsa settimana era di 4 persone ogni mille ". I casi di influenza stagionale stanno iniziando a calare e i sintomi che si presentano possono essere ricondotti al coronavirus. Ma attenzione, " una diagnosi può essere fatta solo eseguendo i test da laboratorio ", ha sottolineato Lembo.

In caso di sintomi simil-influenzali è bene comportarsi come se si fosse positivi al coronavirus. " Isolamento sociale e quarantena - ha confermato Lembo -. In casi di convivenza con altre persone, attendendo conferme di tipo diagnostico, è comunque indispensabile indossare una mascherina e attuare un'attenta pulizia degli ambienti ". Ma quali sono le differenze tra le sue patologie? Come spiega il professore, " l'influenza la conosciamo bene, ogni anno prepariamo dei vaccini in grado di proteggere larga parte della popolazione. L'infezione da Covid-19 è invece causata da un virus completamente diverso da quello influenzale che solo di recente è passato dal mondo animale all'uomo ". Un virus ancora sconosciuto, al centro degli studi degli scienziati di tutto il mondo che da settimane solo al lavoro per trovare un farmaco o un vaccino.