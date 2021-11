Infortunio in pausa caffè? Occhio all'assicurazione: cosa succede

Tocchiamo ferro quando ci rechiamo al bar sotto l'ufficio a bere un caffè anche con il permesso del nostro responsabile: dovesse capitare un infortunio non saremmo rimborsati. La vicenda ha riguardato un'impiegata della Procura di Firenze che si è vista respingere un ricorso fatto all'Inail (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) per essersi rotta il polso mentre si recava al bar per un caffè: uscita dall'ufficio, è caduta in strada ed ha subìto l'infortunio ed un danno permanente del 10%. La Cassazione, però, ha dato ragione all'Istituto accogliendo il ricorso contro la donna perché l'andare a bere un caffè non è considerata un'esigenza impellente e legata al lavoro ma una libera scelta.

Cosa ha detto la Cassazione

Stando a quanto scritto dai giudici, non c'è diritto alla tutela dell'Inail perché l'episodio è stato " scaturito da una scelta arbitraria " e " mosso da impulsi, e per soddisfare esigenze personali, crei e affronti volutamente una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa ". Quindi, per gli Ermellini il caffè non è un'esigenza necessaria e oggettiva come quella, per esempio, di dover andare fisiologicamente in bagno ma si tratta di un'esigenza personale di cui si può fare a meni. Quindi, peggio per chi si fa male.

La Cassazione rincara la dose sottolineando come sia " da escludere la indennizzabilità " dell'incidente spiegando perché la sfortunata impiegata non riceverà nemmeno un euro. Dato che la lavoratrice " durante la pausa al di fuori dell'ufficio giudiziario ove prestava la propria attività e lungo il percorso seguito per andare al bar a prendere un caffè " si è allontanta " dall'ufficio per raggiungere un vicino pubblico esercizio, si è volontariamente esposta ad un rischio non necessariamente connesso all'attività lavorativa per il soddisfacimento di un bisogno certamente procrastinabile e non impellente ".

Così facendo, scegliendo di andare al bar a bere un caffè e sfruttare quei pochi minuti di pausa lavorativa, l'impiegata " ha interrotto la necessaria connessione causale tra attività lavorativa ed incidente ". E non c'è alcun attenuante se il capo concede la pausa all'impiegato anche se c'è l'accordo tra le parti perché non è collegata a motivi lavorativi.

Oltre al danno, la beffa