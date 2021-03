Insegnante morta dopo il vaccino, indagati due medici

Annamaria Mantile è morta 3 giorni dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino. Aveva 62 anni e rientrava tra gli aventi diritto al vaccino indicati dalla Regione Campania, in quanto insegnante. I suoi funerali si sono svolti domenica 7 marzo, nel pieno rispetto delle norme contro il contagio da coronavirus, alla presenza dei suoi alunni e delle colleghe dell'istuto comprensivo Cesare Pavese. Era un'amatissima insegnante di inglese e il 27 febbraio aveva ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca. Dopo 2 ore dalla somministrazione erano sopraggiunti i primi sintomi, fino a che non è deceduta il 2 marzo.

Dolori addominali, nausea e problemi respiratori sono comparsi quasi subito in Annamaria Mantile, per la cui morte ora la Procura di Napoli ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato colpa medica. Ora dovranno essere gli investigatori a stabilire le cause delle morte dell'insegnante. Sarà importante capire se i protocolli sono stati rispettati nella somministrazione e se, soprattutto, esiste un nesso di correlazione tra il vaccino e il decesso. Intanto, gli ultimi due medici ad aver avuto in carico l'insegnante sono stati iscritti nel registro degli indagati. Si tratta del medico di base, che è stato contattato dalla donna il sabato prima del decesso, e il cardiologo che ha visitato la donna il 2 marzo. Il primo medico le aveva prescritto una flebo di reidratazione e le aveva consigliato l'assunzione di un antispastico per contrastare i forti dolori addominali. Il secondo, invece, dopo la visita non aveva rilevato nessuna problematica cardiaca. Stando a quanto emerge dalla storia clinica di Annamaria Mantile, non risulterebbero diagnosi di pregresse malattie croniche.