Reagisce alla rapina, poi l'edicolante muore davanti agli occhi di tutti

Morto dopo aver subìto una rapina. È successo questa mattina in zona Portuense a Roma dove il titolare di un'edicola è deceduto rincorrendo il ladro nella trafficata via Portuense, all'incrocio con via degli Irlandesi. A dare l'allarme è stato un gruppo di passanti i quali, avendo assistito alla scena, hanno immediatamente chiamato il numero unico delle emergenze.

In base a ciò che è stato ricostruito dai carabinieri di Villa Bonelli intervenuti sul posto, l'edicolante poco prima delle otto del mattino, mentre stava sistemando gli ultimi giornali, è stato avvicinato da un uomo, sembra straniero, il quale ha tentato di rubare il denaro presente nella cassa dell'esercizio commerciale. Il titolare dell'edicola però non è rimasto inerme di fronte al sopruso, al contrario ha reagito facendo fuggire il rapinatore. Dopo un breve inseguimento però il ladro è riuscito a fuggire, senza bottino, verso la pompa di benzina che si trova davanti all'edicola, facendo perdere le proprie tracce. Probabilmente spaventato o quantomeno agitato per quanto avvenuto pochi secondi prima, l'edicolante appena rientrato nel gabbiotto del negozio è stato colto da un malore, si pensa ad un infarto, e dopo essersi accasciato sul pavimento è deceduto. Lo hanno trovato già morto. Come riporta Romatoday, sono stati purtroppo inutili i tentativi di rianimazione dei medici del 118 accorsi sul posto.

Tocca ora ai carabinieri fare luce quanto più possibile riguardo ciò che è accaduto. Al momento, dopo aver ascoltato i primi testimoni, sono alla caccia del ladro che potrebbe essere identificato tramite le immagini della videosorveglianza. Nel frattempo, di fronte l'edicola si sono radunati molti abitanti del quartiere sconvolti per l'accaduto. L'uomo era conosciuto e ben voluto dal quartiere.

Solamente pochi giorni fa alla stazione Anagnina un dipendente del ministero della Difesa e dell'Aeronautica militare di 47 anni è morto per un malore dopo aver inseguito un giovane straniero senza biglietto.