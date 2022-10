Insegue uno scooter contromano: multa per la volante della polizia

Ha dell'incredibile quanto accaduto poche sere a Livorno, dove una volante della polizia si è trovata a essere multata a seguito dell'inseguimento di uno scooter che non ha rispettato l'alt. Tutto è cominciato quando, nel centro della città toscana, uno scooter non si è fermato al posto di blocco istituito dalla volante della polizia di Stato. Come racconta il quotidiano La Nazione, a quel punto, seguendo la prassi, la vettura delle forze dell'ordine è partita all'inseguimento del due ruote per le strade del centro di Livorno.

L'inseguimento si è svolto nel dedalo di vie, non particolarmente ampie, che caratterizza il centro storico di ogni città italiana. Per non perdere il contatto visivo con lo scooter, quindi, la volante della polizia ha imboccato una delle strade a senso unico della città nella quale, essendo una via residenziale, le auto parcheggiano solitamente su entrambi i lati della carreggiata. Nel buio della sera, per schivare un pedone che si è palesato all'improvviso davanti alla macchina, l'autista della volante è stato costretto a una brusca sterzata, che l'ha portato a perdere il controllo della vettura e a colpire proprio uno dei veicoli in sosta.

Ha perso il controllo del mezzo

Ovviamente, l'inseguito ne ha approfittato per darsi alla fuga e far perdere le sue tracce. Ai poliziotti non è rimasto altro da fare che chiamare la polizia municipale di Livorno per l'effettuazione dei rilievi del caso. Ma a quel punto il poliziotto alla guida della volante si è visto comminare una contravvenzione. L'ammenda di 25 euro per l'autista non è stata vergata per eccesso di velocità o per aver imboccato contromano una strada a senso unico, tutto consentito durante un inseguimento, ma per aver perso il controllo della volante arrecando un danno a un terzo.

Ovviamente, dalla Questura non si commenta quanto accaduto anche se, come riporta La Nazione, c'è un certo fastidio per l'ammenda comminata al poliziotto nel pieno svolgimento della sua attività di controllo del territorio. Tuttavia, non ci sono polemiche per quanto accaduto, anche se viene evidenziato come la vicenda sfiori il grottesco. In questa vicenda tutti hanno svolto correttamente il loro lavoro, dai poliziotti che effettuavano l'inseguimento e che poi hanno chiamato la polizia locale agli stessi che, una volta sul posto, non hanno potuto fare altro che contestare la violazione. In attesa che vengano effettuate modifiche a questo disciplinare.