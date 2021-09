iPhone 13 c'è la data: ecco l'atteso annuncio di Apple

La Apple è pronta a presentare il nuovo iPhone 13. La società di Cupertino ha infatti annunciato che il suo consueto evento annuale in cui vengono lanciati i nuovi prodotti si terrà il prossimo 14 settembre.

Oltre allo smartphone dovrebbero essere presentati anche i nuovi Apple Watch e le Airpods. È tipico di Apple mostrare i prodotti novità nel mese di settembre. L'unica eccezione c'è stata lo scorso anno quando, a causa della pandemia, la consueta presentazione degli smartphone è stata rinviata ad ottobre. Nel mese di settembre invece, lo scorso anno, sono stati presentati gli Apple Watch Series 6, l'Apple Watch Se e gli iPad. Non si esclude che questa volta vengano rese note anche i modelli di MacBook Pro e iPad.

La notizia ha ovviamente interessato molto anche il mercato azionario. Il titolo di Apple è infatti aumentato notevolmente nel giro di poche ore. Ha fatto segnare il +1,5%, e ha aggiornato il proprio record a 156,53 dollari. La capitalizzazione si aggira intorno ai 2.600 miliardi di dollari.

A fornire le principali novità attraverso un tweet è il leaker Tron.

Apple A15 GPU peak benchmark test

Manhattan 3.1: 198 FPS (July unit sample)

However, after second round of test, throttling kicks in and drops to 140~150FPS.

(1/2)



Source: https://t.co/Sl1xfN5ktB