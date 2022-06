In pubblico senza velo. Il video choc: incinta aggredita e spinta a terra in Iran

Ha fatto in breve tempo il giro del web il video che mostra, in Iran, una donna incinta venire aggredita e spinta a terra perché " ballava senza indossare il velo in pubblico ". Sul filmato in questione non si hanno al momento molte informazioni ed è stato pubblicato su Twitter ieri dall'attivista iraniana per i diritti umani Masih Alinejad. La clip ha subito suscitato forte indignazione in rete, venendo indicata come una dimostrazione della profonda intolleranza che domina nel Paese nei riguardi delle donne che invocano la libertà del vestire e del comportarsi. Nella nazione islamica, dal 1979, vigono regole ferree sul vestiario femminile, con pene pari anche a due mesi di carcere ai danni delle cittadine sorprese senza avere indosso l'hijab, il tradizionale velo locale.

این ویدیو واقعا تکان دهنده، تلخ و دردناک است. چرا باید این زن باردار اینگونه وحشیانه مورد حمله فیزیکی یک زن آزارگر قرار بگیرد به خاطر حجاب و این همه جمعیت فقط تماشاچی باشند؟

سکوت کردن در برابر زورگویان، نه فقط ظلم است بلکه تشویق ظالم است برای تکرار زورگویی.#تماشاچی_نباشیم pic.twitter.com/ZdFTka9bdH — Masih Alinejad(@AlinejadMasih) June 29, 2022

Il filmato incriminato mostra una donna incinta mentre, davanti a delle persone presumibilmente partecipanti a un raduno, danza senza avere l'hijab addosso. Le si avvicina allora un'altra donna, che è al contrario interamente velata, e l'aggredisce e la spinge a terra, facendola finire addosso a un bambino seduto lì vicino. Rialzatasi, la donna incinta reagisce schiaffeggiando colei che l'aveva attaccata, ma quest'ultima risponde picchiando a ripetizione l'aggredita e gridandole: " Rispetta l'hijab ", ottenendo così gli applausi delle altre persone presenti alla scena.